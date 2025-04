(choć akurat to, na szczęście, ostatnio powoli zaczyna się zmieniać na lepsze), to właściciel InPostu już dawno przegnałby go na cztery wiatry, wysyłając za jego byłymi członkami wilcze bilety – tak żeby już nigdy żaden właściciel czegokolwiek nie powierzył tym ludziom zarządzania czymkolwiek.