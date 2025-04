Kammel kontra Wojewódzki. "Nie kłaniam się"

W przeszłości Kammel i Wojewódzki byli bliskimi przyjaciółmi. Prezenter związany wcześniej z TVP, a dziś z Kanałem Zero, mówił w wywiadach, że Wojewódzki był dla niego jak brat. Panowie pojawiali się razem na "ściankach". Z czasem ich drogi się rozeszły. Co więcej, zaczęli krytykować się publicznie. Niedawno spór wybuchł na nowo za sprawą złośliwości celebryty z TVN.

Niedawno gościem w show Wojewódzkiego była Izabella Krzan. Prezenterka przez długi czas tworzyła telewizyjny duet z Tomaszem Kammelem. Przy okazji wywiadu Wojewódzki ponownie wspomniał o dawnym przyjacielu i to w nieprzychylnych słowach.

Kammel: Jakie masz powody?

Kammel zareagował na słowa Wojewódzkiego. W swoim materiale na Kanale Zero zwrócił się do "kolegi", który podchodzi do niego z lekceważeniem. – Kuba Wojewódzki doskonale wie, kim jestem – zaczął. Następnie pokazano nagranie, na którym showman wypowiada się o prezenterze. – Brak wyrazistości, brak jasnych poglądów, brak kręgosłupa – to jest moje zdanie – stwierdza celebryta.

– Lata serdecznej znajomości, zero awantur, konfliktów, sporów. Nic. Potem lata kompletnego braku kontaktów. A dziś? Stan jest taki – kontynuował Kammel. Dalej znowu słowa Wojewódzkiego: – Człowiek, którego czasami rozpoznaję na ulicy, ale się nie kłaniam.

Prezenter z Kanału Zero ma dla byłego kolegi propozycję. – Kuba, dlaczego? (...) No dobrze, ale jakie masz, chłopie, powody? A może to ja jestem twoją zgagą? Bo ewidentnie odbijam ci się czkawką. Tyle że, to się da wyleczyć. Dlatego mam propozycję. Zamiast hamletyzować na wieść, że mogę przyjść do pracy w TVN, przyjdź tutaj. Do Kanału Zero. Wyrzuć z siebie wszystko, wszystko, co tam zalega. Rozpraw się ze mną i to raz na zawsze. Zniknie zacietrzewienie, zniknie zacięcie i refluksowa chrypka też pójdzie w diabły. Dawaj, chodź tutaj, wygarnij mi, a ja cię serdecznie zapraszam – zaapelował Kammel.

