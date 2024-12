Sensacyjne doniesienia. Niemiecka gazeta: Tusk zgodzi się na Mercosur po wyborach

"No i Niemcy wsypali Tuska...Frankfurter Allgemeine Zeitung ujawnia, że Ursula von der Leyen załatwiła z Tuskiem zgodę na umowę z MERCOSUR! Na razie może jeszcze poudawać sprzeciw. Zgoda zostanie wyrażona po wyborach prezydenckich. I co wy na to, koalicjanci z PSL?" – pyta Paweł Jabłoński z PiS.

W "FAZ" czytamy: "Według doniesień Von der Leyen prowadziła w ostatnich dniach rozmowy z Macronem, Tuskiem i innymi osobami na temat umowy handlowej. Początkowo nic nie było wiadomo na temat treści ani ewentualnych szczegółów i wzajemnych umów. Oczekuje się jednak, że Tusk będzie mógł ruszyć z tematem i zgodzić się na porozumienie po wyborach prezydenckich w Polsce w maju 2025 roku. Porozumienie ma kluczowe znaczenie dla niemieckiej gospodarki".

Tymczasem pod koniec listopada Tusk powiedział: – Polska nie zaakceptuje porozumienia w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Wspólnym Rynkiem Południa (Mercosur) w obecnym kształcie.

Mercosur to unia celna, którą założyły kraje Ameryki Południowej: Argentyna, Brazylia, Urugwaj i Paragwaj w 1991 r. Handel pomiędzy tymi państwami odbywa się bez cła, a do towarów z zewnątrz obowiązują jednolite stawki celne. W 2012 r. do Mercosur dołączyła Wenezuela. Natomiast wśród członków stowarzyszonych są: Boliwia, Gujana, Peru, Kolumbia, Ekwador, Chile i Surinam.

Od ponad 20 lat Mercosur próbuje podpisać umowę z UE o strefie wolnego handlu. Spowoduje to obniżenie ceł i możliwość wejścia na rynek unijny ze swoimi towarami.

Buda: Nieprawdopodobny skandal w Parlamencie Europejskim!

"Nieprawdopodobny skandal w Parlamencie Europejskim! Przedstawiciele KE dociśnięci w dyskusji poinformowali, że negocjacje umowy handlowej z krajami Mercosur mogą być zakończone w ciągu kilkunastu dni! Na moją prośbę o przedstawienie stanu negocjacji przedstawiciele KE odpowiedzieli, że to tajemnica! Przed kim? Przed rolnikami?!" – napisał na portalu X europoseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda.

"Wezwałem do natychmiastowej rezygnacji Niemca Rupera Schlegelmilcha jako głównego negocjatora i przedstawienia stanu negocjacji! Polscy rolnicy nie będą umierać za niemieckie Volkswageny!" – stwierdził.

