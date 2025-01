Nawrocki na proteście rolników. "Ktoś tutaj widział Trzaskowskiego?"

W Warszawie trwa protest rolników. Organizatorem wydarzenia jest Porozumienie Organizacji Rolniczych. Rolnicy zgromadzili się przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, skąd udadzą się pod Teatr Narodowy, gdzie będzie miała miejsce gala z okazji rozpoczęcia prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Manifestacja została zorganizowana, aby wyrazić sprzeciw wobec zagrażających polskiemu i europejskiemu rolnictwu procesów. Chodzi o umowę z Mercosur, unijny Zielony Ład, import z Ukrainy, niszczenie polskich lasów i łowiectwa oraz wygaszanie polskiej gospodarki. Uczestnicy protestu mają ze sobą transparenty z napisem "5x stop".

Nawrocki uderza w Trzaskowskiego. "Ktoś go tutaj widział?"

Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz kandydat na prezydenta pojawił się na proteście rolników. – Prezydencja w Unii Europejskiej sprawia, że jest to jedyna i największa szansa, żeby zatrzymać ekologiczne szaleństwo, Zielony Ład, który zagraża polskiemu rolnikowi, co widzimy na tym proteście i co słyszę w całej Polsce. To nie jest moje pierwsze spotkanie z rolnikami. Rolnicy są zaniepokojeni ekologicznym szaleństwem, w którym jest dzisiaj Polska. Z drugiej strony mamy niepokojące plany umowy z Mercosur, w ramach których import z Ameryki Południowej (...) zaleje być może polski rynek – powiedział Nawrocki w rozmowie z telewizją wPolsce24.

– Wszystkie te postulaty, przeciwko którym dzisiaj protestują rolnicy w Warszawie, są także moimi postulatami. Stop Zielonemu Ładowi, stop umowie z Mercosur, stop napływowi produktów rolnych z Ukrainy, jeśli to zagraża interesowi polskiego rolnika – podkreślił.

Nawrocki zauważył również, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski "nie pofatygował się na spotkanie z rolnikami, co jest bardzo przerażające". – Oto kandydat na urząd prezydenta RP, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej wrzuca tweeta, że jest z polskimi rolnikami. Ktoś go tutaj widział dzisiaj? – pytał zgromadzonych. – Nikt nie widział – słyszeliśmy odpowiedź.

– Ma chyba niedaleko. Więc może skończmy, panie wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, te mary i oszukiwanie Polaków, że jesteśmy inni niż jesteśmy w rzeczywistości, bo dzisiaj tu jest interes polskiego rolnika – mówił kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Czytaj też:

Sachajko: Trzaskowski obiecuje coś, czego nie może zrealizowaćCzytaj też:

Mocne słowa prof. Dudka o Nawrockim. Jest reakcja IPN