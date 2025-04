Debata w Końskich. Głos z PO: Na 99 proc. Nawrocki na niej będzie

– Jestem przekonany, że Karol Nawrocki będzie na debacie, postawiłbym dzisiaj pewnie na to 99% szans. Nie wiem, czy jestem najlepszym recenzentem strategii PiS-u, bo dzisiaj i przez dwa dni raczej wygląda na to, że Nawrocki jest tchórzem, natomiast jestem przekonany, że na końcu pojawi się na tej debacie, a wcześniej będzie pewnie na wiecu, który organizuje mu Telewizja Republika – mówił Tomczyk w programie TVN24.

Polityk podkreślił, że "absolutnie nie ma faworyta w tej debacie". – Uważam, że przez to też, co zrobił Trzaskowski, czyli powiedział, że równe szanse, sprawiedliwe, uważam, że to jest tak, że zaczynamy od zera, tzn. są te same pytania skierowane do tych samych kandydatów, każdy kandydat ma tyle samo czasu, są równe szanse, równe zasady, w związku z tym też zaczynamy to od zera – stwierdził polityk PO.

Tomczyk jednocześnie zachęcał Sławomira Mentzena, aby ten wziął udział w debacie z Szymonem Hołownią. – Uważam, że Sławomir Mentzen, jeżeli nie brakuje mu odwagi, to powinien zgodzić się na debatę z Szymonem Hołownią, dlatego, że im więcej debat, tym większy też wybór dla obywateli – ocenił.

Co dalej z debatą?

Spotkanie przedstawicieli sztabów Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego ws. debaty, do której miałoby dojść w piątek w Końskich, zakończyło się bez wyraźnego rezultatu.

Po rozmowach w siedzibie telewizji publicznej Wioletta Paprocka, szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego, opublikowała wpis w mediach społecznościowych. "W związku z ciągłym przerywaniem i brakiem możliwości poznania warunków debaty uzgodniliśmy, że telewizje prześlą sztabom propozycje zasad debaty mailem. Czekamy na nie i czekamy jutro w Końskich!" – oświadczyła.

Również sztab Nawrockiego opublikował w mediach społecznościowych wpis dotyczący najnowszych ustaleń ws. debaty przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. "Chcemy debaty z Rafałem Trzaskowskim jutro w Końskich. Chcemy, żeby organizowało ją 5 telewizji – TVP w likwidacji, Polsat, TVN, TV Republika i wPolsce24. Takie stanowisko przesłaliśmy w odpowiedzi na ostatnie pismo z TVP" – czytamy we wpisie, opublikowanym na portalu X. "Panie Rafale, odwagi!" – dodaje sztab Nawrockiego.

