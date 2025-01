Mocne słowa prof. Dudka o Nawrockim. Jest reakcja IPN

Prof. Antoni Dudek w podcaście Kultury Liberalnej mówił o Karolu Nawrockim, z którym w przeszłości pracował w Instytucie Pamięci Narodowej. – To jest człowiek niezwykle niebezpieczny, co mówię jako człowiek obserwujący polską politykę od ponad 30 lat. Jest to jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej. I mówię to z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością – stwierdził historyk i politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jak dodał, Nawrocki "będzie zdolny do działań w roli prezydenta, do których żaden z jego poprzedników, łącznie z Andrzejem Dudą, nie był zdolny".

Burza po słowach Dudka o Nawrockim

Wypowiedź Dudka wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych. Sam profesor odniósł się do swoich słów w środę w Polsat News. – Ja, jako człowiek związany z IPN, miałem okazję zobaczyć [Nawrockiego – przy. red.] w kilku sytuacjach i mam na ten temat wyrobiony pogląd. To jest człowiek bezwzględny i zdeterminowany, żeby odnieść sukces i na razie idzie od sukcesu do sukcesu – powiedział.

Historyk doczekał się krótkiej, ale jednoznacznej odpowiedzi ze strony Karola Nawrockiego. "Potwierdzam! W sprawach Polski i Polaków jestem zdeterminowany i efektywny. Od lat. Miłego dnia" – napisał na platformie X prezes IPN i kandydat na prezydenta.

"Transparentne i zgodne z prawem zasady"

Na słowa prof. Antoniego Dudka zareagował przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej. Rafał Leśkiewicz w rozmowie z Wirtualną Polską podkreślił, że "IPN nie komentuje indywidualnych poglądów, będących wyrazem osobistych odczuć bądź emocji wypowiadających je osób". – Zwracam uwagę, że prof. Antoni Dudek nie był i nie jest związany z Instytutem Pamięci Narodowej, w okresie gdy funkcję [prezesa – przy. red.] sprawuje dr Karol Nawrocki – zaznaczył.

– W IPN obowiązują zdrowe, transparentne i zgodne z prawem zasady zarządzania dotyczące wszystkich aspektów działalności Instytutu. W sprawach dotyczących istoty merytorycznych działań IPN, ważnych dla Polski i Polaków, prezes Karol Nawrocki prezentuje postawę zdeterminowanego, konsekwentnego i efektywnego w działaniu szefa niezależnej instytucji państwowej – oznajmił dyrektor Biura Prasowego Instytutu Pamięci Narodowej.

Czytaj też:

Prof. Dudek wywołał burzę ws. Nawrockiego. Teraz przyznał, co myśli o TrzaskowskimCzytaj też:

Bosak: Ważne, żeby wygrał ktokolwiek, byle nie Trzaskowski