Nawrocki reaguje na słowa Dudka. Padła krótka odpowiedź

Wywiad, jakiego prof. Dudek udzielił niedawno Kulturze Liberalnej odbił się głośnym echem. Wszystko za sprawą mocnych słów o prezesie IPN Karolu Nawrockim.

– To jest człowiek niezwykle niebezpieczny, co mówię jako człowiek obserwujący polską politykę od ponad 30 lat. Jest to jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej. I mówię to z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością – stwierdził Dudek.

Dopytywany, co to oznacza, ocenił, że Nawrocki "będzie zdolny do działań w roli prezydenta, do których żaden z jego poprzedników, łącznie z Andrzejem Dudą, nie był zdolny".

Wypowiedź politologa wywołała falę komentarzy. Sam profesor odniósł się do swojej wypowiedzi w środę.

– Ja, jako człowiek związany z IPN, miałem okazję zobaczyć (Nawrockiego – red.) w kilku sytuacjach i mam na ten temat wyrobiony pogląd. To jest człowiek bezwzględny i zdeterminowany, żeby odnieść sukces i na razie idzie od sukcesu do sukcesu – stwierdził profesor na antenie Polsatu News.

Nawrocki reaguje

Politolog doczekał się krótkiej, ale jednoznacznej odpowiedzi ze strony Nawrockiego.

"Potwierdzam! W sprawach Polski i Polaków jestem zdeterminowany i efektywny. Od lat. Miłego dnia" – napisał prezes IPN na swoim koncie na platformie X.

Internet komentuje

"Czyżby prof. Antoni Dudek sugerował, że na wariant rumuński Karol Nawrocki może odpowiedzieć wariantem chilijskim (chodzi o wydarzenia roku 1973) rzecz jasna w łagodniejszej, nadwiślańskiej wersji? Z pewnego punktu widzenia (oczywiście nie prof. Dudka) to atut, a nie obciążenie" – napisał dziennikarz Filip Memches.

"To kto jest bardziej niebezpieczny? Dr Karol Nawrocki, który nikogo nie atakuje czy prof. Dudek, który przegrał walkę o IPN i teraz atakuje kandydata obywatelskiego na prezydenta?" – pyta polityk PiS Bogdan Rzońca.

"Dudek, mówiąc o tym, że Karol Nawrocki jest «zupełnie inny niż Duda, niebezpieczny, zdecydowanie groźniejszy dla lewactwa i zrobi rzeczy, których poprzednicy by nie zrobili». W końcu odklejenie Dudka na coś się przydało. Ogrom ludzi uważa, że Prezydent Duda był zbyt miękki" – ocenił internauta Max Hubner.

