Burza po słowach Nawrockiego. Pochwały i oskarżenia

Trwa konferencja programowa Karola Nawrockiego w podwarszawskich Szeligach. W wydarzeniu uczestniczą m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Marta Kaczyńska, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda oraz historyk prof. Andrzej Nowak.

Popierany przez PiS kandydat na prezydenta przekonywał, że Polska musi stać się sferą normalności, rozwoju, dobrobytu i bezpieczeństwa. – To jest nasze wspólne zobowiązanie – stwierdził. Nawrocki poinformował, że odwiedził już blisko 200 polskich miejscowości. – Wiecie, co ludzie mówili mi najczęściej? Że chcą żyć w Polsce normalnej – zaznaczył. – Stoję tutaj dzisiaj, żeby to zrobić – zadeklarował.

– Wybory 18 maja będą referendum za odrzuceniem rządu Donalda Tuska – powiedział Karol Nawrocki, co wywołało gromkie brawa. – W imieniu tych wszystkich, którzy żyją w Polsce drożyzny, którzy żyją w Polce zwijających się aspiracji i ambicji, w imieniu tych wszystkich, którzy nie mają szansy na sprawiedliwy proces, w imieniu tych wszystkich, którzy żyją dzisiaj w demokracji warczącej na wszystkich tych, którzy myślą inaczej, którzy chcą inaczej – kontynuował.

"Głos na Trzaskowskiego to głos na Tuska"

Po słowach Nawrockiego na portalu X pojawiła się lawina komentarzy polityków PiS.

"Wybory 18 maja 2025 roku będą referendum za odrzuceniem rządów Donalda Tuska. Głos na Trzaskowskiego to głos na Tuska. Głos na Nawrockiego to głos przeciw Tuskowi" – napisał Piotr Gliński.

twitter

"Karol Nawrocki – Skuteczność to moje drugie imię" – stwierdził Robert Telus.

twitter

"Niskie, proste i prorodzinne podatki" – zaznaczył Janusz Kowalski.

twitter

"Karol Nawrocki proponuje Polakom podatkowy kontrakt. Jako Prezydent nigdy nie zgodzi się na wysokie i skomplikowane podatki – ale również doprowadzi do obniżki podatków w Polsce" – podkreślił Adam Andruszkiewicz.

twitter

Z kolei szef sztabu kandydata na prezydenta Paweł Szefernaker stwierdził, że propozycje Nawrockiego to "podatkowy kontrakt".

twitter

Swoje poparcie dla obywatelskiego kandydata na prezydenta, popieranego przez PiS, wyraził również Piotr Duda.

"Dziś osobiście oraz jako przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wspieram kandydata na prezydenta RP Karola Nawrockiego podczas jego konferencji programowej" – napisał na portalu X.

twitter

Rządzący i Konfederacja komentują słowa Nawrockiego

Do przemówienia Karola Nawrockiego odnieśli się w mediach społecznościowych również politycy partii tworzących koalicję rządzącą i przedstawiciele Konfederacji.

"Cieszy mnie to, że Karol Nawrocki mówi moim językiem, zgłasza moje postulaty i wykrzykuje moje hasła" – napisał prezes partii Nowa Nadzieja Sławomir Mentzen.

"Martwi trochę to, przez 8 lat rządów PiS i 10 lat prezydentury Andrzeja Dudy nic z tych naszych propozycji nie było realizowane" – podkreślił. "Mam nadzieję, że po 20 latach rządów POPiS Polacy wreszcie zagłosują za tym, żeby w końcu naprawdę coś się w Polsce zmieniło!" – dodał kandydat Konfederacji na prezydenta.

twitter

"Konkordat z deweloperami i funduszami spekulacyjnymi" – napisał z kolei Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem.

twitter

"Plan '21 Nawrockiego': 21% w pierwszej turze, przy 25% Mentzena" – czytamy we wpisie Stanisława Tyszki z Konfederacji.

twitter

"Nawrocki obiecuje niższe ceny energii... To za rządów jego kolegów średnia cena prądu wzrosła o ponad 50%" – stwierdził natomiast Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej.

twitterCzytaj też:

"Tradycyjne wartości". Ziemkiewicz: Z tego rośnie bogactwo, z tego rośnie siłaCzytaj też:

Prof. Nowak: Od czasów Gomułki nie było tej skali kłamstwa i manipulacji