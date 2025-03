Tajny raport na biurku Kaczyńskiego. "Uwielbiamy takie rzeczy"

"Jarosław Kaczyński dostał na biurko raport o stanie kampanii Karola Nawrockiego. Analiza nie trafiła do sztabu wyborczego, ale bezpośrednio do samego prezesa PiS" – podał Newsweek. W sondażach kandydat wspierany przez PiS cały czas pozostaje za plecami Rafała Trzaskowskiego. Nawrocki czuje oddech Sławomira Mentzena z Konfederacji.

Gazeta podaje, że raport nie został później zaprezentowany podczas spotkania sztabu Karola Nawrockiego. Według informatora zaznajomionego z dokumentem, jest on utrzymany w tonie doradczym. Zawarto w nim ponoć analizę tego, co idzie źle i sugestie dotyczące możliwości poprawy przekazu. Autorem dokumentu ma być europoseł Tobiasz Bocheński, która ma posłuch u szefa PiS.

"Politycy PiS przyzwyczajeni są do tego, że wielu próbuje docierać bezpośrednio do Kaczyńskiego z pominięciem organów formalnych, jak sztab wyborczy i nieformalnych, jak PKP, czyli Prezydium Komitetu Politycznego PiS" – czytamy.

Kaczyński słucha Bocheńskiego

– Uwielbiamy takie rzeczy. Cała kolejka ludzi, którzy chcą pomóc, ustawia się do prezesa – kpi jeden z polityków. "Europoseł Tobiasz Bocheński chodzi do prezesa PiS, ma do niego dostęp i może mu recenzować kampanię" – wskazano. Kaczyński ma mieć słabość do Bocheńskiego – był jego pierwszym faworytem do bycia kandydatem PiS w wyborach prezydenckich.

"PiS regularnie bada poparcie dla kandydatów na prezydenta. Według najnowszych danych Nawrocki ma 8 punktów procentowych straty do Rafała Trzaskowskiego. Z badań PiS wynika, że Rafał Trzaskowski ma 36 proc. poparcia – więcej niż Koalicja Obywatelska. Prezydent Warszawy już w pierwszej turze przyciąga elektorat lewicowy. Drugi jest Karol Nawrocki z wynikiem 28 proc. Z perspektywy sztabu na Nowogrodzkiej nie ma dramatu. Niemniej Nawrocki wciąż nie doskoczył do wyniku samego PiS. Nie ma ryzyka, że wyprzedzi go Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji. Widać usilne starania Kaczyńskiego, aby Nawrocki wziął cały elektorat PiS" – opisuje "Newsweek".

Czytaj też:

"Przyzwoitość tego wymaga". Nawrocki do Trzaskowskiego: Powinien pan podziękowaćCzytaj też:

Tusk kontra Nawrocki? "Nie ma alternatywy"