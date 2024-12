Umowa z Mercosur. Morawiecki alarmuje: Nie możemy na to pozwolić

Od ponad 20 lat Mercosur próbuje podpisać umowę z UE o strefie wolnego handlu. Spowoduje to obniżenie ceł i możliwość wejścia na rynek unijny ze swoimi towarami. Jak poinformowała szefowa KE umowa może niedługo zostać sfinalizowana. "Zakończyliśmy negocjacje w sprawie umowy UE-Mercosur. To początek nowej historii. Teraz z niecierpliwością czekam na możliwość omówienia tego z krajami UE" – napisała Ursula von der Leyen w mediach społecznościowych.

Przeciwko podpisaniu umowy opowiadają się Polska i Francja, obawiając się zniszczenia europejskiego rolnictwa oraz znacznego pogorszenia jakości dostępnej w UE żywności. Oba kraje nie mają jednak odpowiedniej większości, aby zablokować niekorzystne porozumienie. Co ciekawe, niemiecki "FAZ" informował, że Donald Tusk zgodzi się na umowę, ale dopiero po wyborach prezydenckich.

Donald Tusk podkreślił, że priorytetem rządu jest ochrona polskiego rynku rolnego. Zapowiedział, że będzie szukał sposobów, aby niekorzystne przepisy nie weszły w życie, ale zastrzegł, że "nie może dać gwarancji".

Morawiecki: Nie możemy na to pozwolić

Były premier na portalu X opublikował nagranie, w którym alarmuje w sprawie umowy z Mercosur. "Porozumienie UE-MERCOSUR, podpisane przez KE, jest bardzo szkodliwe dla naszego rolnictwa! Co na to rząd? Czy znów zgodzi się na wszystko, co ustalą w Brukseli? Brońmy polskich rolników!" – napisał na X, w nawiązaniu do swojego nagrania.

– Komisja Europejska próbuje osłabić produkcję żywności w Europie i podminować europejskie rolnictwo. Unijni biurokraci, wbrew interesowi polskich rolników, podpisali umowę z krajami Ameryki Południowej. Produkcja ta jest tam znacznie tańsza, bo jak wiadomo, unijne regulacje ich nie dotyczą. W rezultacie duże ilości tańszej żywności, ale o znacznie niższej jakości zaleją europejskie rynki. Nie możemy na to pozwolić. Dość tej polityce, tak szkodliwej dla krajów UE, polskiego i europejskiego rolnictwa – zaznacza Morawiecki.

