Koniec negocjacji EU-Mercosur. Von der Leyen: To początek nowej historii

Mercosur to unia celna, którą założyły kraje Ameryki Południowej: Argentyna, Brazylia, Urugwaj i Paragwaj w 1991 r. Handel pomiędzy tymi państwami odbywa się bez cła, a do towarów z zewnątrz obowiązują jednolite stawki celne. W 2012 r. do Mercosur dołączyła Wenezuela. Natomiast wśród członków stowarzyszonych są: Boliwia, Gujana, Peru, Kolumbia, Ekwador, Chile i Surinam.

Od ponad 20 lat Mercosur próbuje podpisać umowę z UE o strefie wolnego handlu. Spowoduje to obniżenie ceł i możliwość wejścia na rynek unijny ze swoimi towarami.

Jak poinformowała szefowa KE umowa może niedługo zostać sfinalizowana. "Zakończyliśmy negocjacje w sprawie umowy UE-Mercosur. To początek nowej historii. Teraz z niecierpliwością czekam na możliwość omówienia tego z krajami UE" – napisała Ursula von der Leyen w mediach społecznościowych.

Jak dalej zapewnia, umowa ma być korzystna dla obywateli i przedsiębiorstw. "Więcej miejsc pracy. Więcej wyborów. Wspólny dobrobyt" – przekonuje.

Wcześniej niemiecka polityk przekonywała, że UE ma szansę stworzyć rynek liczący 700 milionów ludzi. "Największe partnerstwo handlowo-inwestycyjne, jakie kiedykolwiek widziano na świecie. Oba regiony odniosą korzyści" – stwierdziła

Umowa Unia Europejska – Mercosur

Na mocy umowy o wolnym handlu UE z krajami Mercosur, która może zostać zawarta jeszcze w tym roku, do Europy będą mogły być sprowadzane tańsze towary rolne z Ameryki Łacińskiej. Przeciwnicy tego porozumienia biją na alarm, że jego istotą jest zwijanie europejskiego rolnictwa, aby zrobić na kontynencie miejsce dla tańszej żywności spoza kontynentu, która nie podlega regulacjom obowiązującym w Unii Europejskiej.

– Polska nie zaakceptuje porozumienia z grupą Mercosur w obszarze rolnictwa – zapowiedział w ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia rządu premier Donald Tusk.

