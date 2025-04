Wawer: Kto rzeczywiście wspiera kobiety, powinien walczyć z masową migracją

W wywiadzie dla Wirtualnej Polski poseł Konfederacji Michał Wawer został poproszony o odniesienie się do szeregu "uprzejmości", jakie wymieniają między sobą w toku kampanii wyborczej walczący o drugą turę Sławomir Mentzen i będący daleko za nim w sondażach Szymon Hołownia.

Prowadzący przywołał cytat marszałka Sejmu, w którym nawiązał on do niefortunnych słów lidera Nowej Nadziei w trakcie wywiadu na Kanale Zero, że "nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością". Zdaniem Hołowni Menzten chce "zmuszać kilkunastoletnie dziewczyny, żeby pod groźbą więzienia rodziły dzieci z gwałtu" i chce wsadzać dziewczyny "na 10 lat do więzienia".

Masowa migracja główną przyczyną gwałtów

– Gwałt jest zbrodnią i tragedią. To jest jasne i dla mnie i dla Sławomira Mentzena. Mentzen tym się różni od innych kandydatów na prezydenta, że proponuje realne rozwiązania i realną walkę z przyczynami, a nie ze skutkami – zwrócił uwagę.

Wawer przypomniał postulaty Konfederacji. – Chcemy zaostrzenia kar za gwałty i przede wszystkim chcemy zatrzymania masowej imigracji do Polski. To masowa imigracja jest głównym źródłem gwałtów. We Francji czy w Belgii, krajach, które przed dekady wspierały masową migrację, mamy teraz 15-razy wyższą liczbę gwałtów w przeliczeniu na 100 tysięcy osób niż w Polsce – powiedział parlamentarzysta.

– To jest coś, z czym trzeba walczyć. Jak ktoś rzeczywiście wspiera kobiety, to powinien walczyć z masową migracją. Bo to, co jest na Zachodzie, to jest właśnie piekło kobiet – dodał.

Poseł podsumował, że gdy wysłucha się całej wypowiedzi na Kanale Zero, a nie tylko wyrwanego z kontekstu fragmentu, to pogląd Mentzena w tej sprawie stanie się jasny.

Wawer: Trzaskowski chce podpromować Nawrockiego

Wawer był również pytany o nietypową debatę, jaką mają obsługiwać trzy telewizje: TVP Info, TVN i Polsat, prawdopodobnie bez dopuszczenia Telewizji Republika i Telewizji wPolsce 24, do której Rafał Trzaskowski wezwał Karola Nawrockiego, pomijając wszystkich pozostałych kandydatów.

Zdaniem polityka Konfederacji wysokie sondaże Mentzena wywołały panikę zarówno w sztabie wyborczym Karola Nawrockiego, jak i Rafała Trzaskowskiego.

Jego zdaniem, Mentzen byłby dla Trzaskowskiego trudniejszym przeciwnikiem w drugiej turze, dlatego kandydat KO zaprasza do debaty wyłącznie swojego rywala z PiS, żeby go podpromować jako domyślnego kandydata w duopolu PO-PiS.

– Obu kandydatom bardzo zależy w tej chwili na tym, żeby odróżnić siebie od Sławomira Mentzena, że oni tutaj są dwoma głównymi i nikt poza nimi nie istnieje, a w Polsce jest nadal tylko PiS i Platforma – ocenił Wawer.

Odnosząc się do faktu, że kandydat Koalicji Obywatelskiej nie weźmie udziału w debacie TV Republika, Wawer stwierdził, że w takiej sytuacji nazywanie siebie przez przedstawicieli tej partii “obozem demokratycznym”, stanowi "jakiś ponury żart".

