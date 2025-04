Kolejny kandydat potwierdza udział w debacie TV Republika. "Debatujmy!"

Telewizja Republika zdecydowała się zorganizować własną debatę przed wyborami prezydenckimi. Powstała już lista kandydatów, którzy wezmą udział w starciu. Będą to: Karol Nawrocki (Prawo i Sprawiedliwość), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Adrian Zandberg (Partia Razem), Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Joanna Senyszyn i Artur Bartoszewicz.

Jak dowiedział się portal Wirtualne Media, jedyną prowadzącą wydarzenie będzie Katarzyna Gójska. Uczestnicy debaty prezydenckiej w TV Republika będą odpowiadać na pytania w blokach: Bezpieczeństwo, Gospodarka, Służba zdrowia, Polityka międzynarodowa. Specjalny program ma potrwać blisko półtorej godziny.

Debata prezydencka TV Republika. Kogo nie będzie?

O swojej nieobecności na debacie w TV Republika poinformowała we wtorek Magdalena Biejat. "Odkąd jestem w polityce, zawsze przyjmuję zaproszenia do debat, także gdy odrzucali je moi kontrkandydaci. Jestem tam, gdzie są wyborcy – na ulicach, na spotkaniach otwartych, w mediach tradycyjnych i społecznościowych. TV Republika pozostanie jednak wyjątkiem od tej reguły" – przekazała kandydatka Lewicy.

Zabraknie również reprezentanta Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. – Komunikat szefowej sztabu Trzaskowskiego był taki, że weźmie udział tylko w jednej debacie. Tej organizowanej przez TVP, Polsat i TVN. Sztab pani Biejat tłumaczył, że ma umówione w tym terminie wcześniej spotkania, których nie może odwołać – poinformował w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Jarosław Olechowski, szef wydawców stacji.

Krzysztof Stanowski potwierdza udział

Do tej pory nie było wiadomo, co z obecnością Krzysztofa Stanowskiego. – Zaprosiliśmy, ale nie jest jeszcze zarejestrowany jako kandydat. Nie otrzymaliśmy też od niego odpowiedzi. Być może czeka na decyzję PKW czy go zarejestruje. Umówiliśmy się z pozostałymi sztabami w jakiej formule będzie odpowiadał na pytania, jeśli zostanie zarejestrowany i przyjdzie – mówił kilka dni temu Jarosław Olechowski w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

W piątek 11 kwietnia Krzysztof Stanowski został oficjalnie zarejestrowany jako kandydat na prezydenta. Niedługo po tym, jak ogłosił decyzję PKW, przekazał, że weźmie udział w debacie w Telewizji Republika.

"Przyjmuję zaproszenie od @RepublikaTV. Debatujmy!" – napisał na platformie X.

