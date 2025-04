Wybory unieważnione przez debatę? Prof. Dudek apeluje do TVP

Spotkanie przedstawicieli sztabów Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego ws. debaty, do której miałoby dojść w piątek w Końskich, zakończyło się bez wyraźnego rezultatu. Otoczenie kandydata popieranego przez PiS skierowało odpowiedź na pismo z TVP.

Ustalenia między sztabami bez rezultatu

Po zakończonym w siedzibie TVP spotkaniu Wioletta Paprocka, szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego, opublikowała wpis w mediach społecznościowych. "W związku z ciągłym przerywaniem i brakiem możliwości poznania warunków debaty uzgodniliśmy, że telewizje prześlą sztabom propozycje zasad debaty mailem. Czekamy na nie i czekamy jutro w Końskich!" – oświadczyła.

Z kolei szef sztabu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker poinformował po spotkaniu, że nie ma zgody sztabu Trzaskowskiego na poszerzenie formatu debaty do pięciu telewizji (TVP, TVN, Polsat, Republika i wPolsce24). "2h dyskusji w TVP mimo, że z naszej strony tylko jeden warunek: otwarta debata 5 telewizji. Nie chciał o tym rozmawiać sztab Trzaskowskiego, TVP w likwidacji i TVN. Polsat wyraził zgodę na szerszą formułę debaty z udziałem także Republiki i wPolsce24. Czego się boi Trzaskowski?" – pyta Szefernaker na portalu X.

Sztab Nawrockiego opublikował również w mediach społecznościowych wpis dotyczący najnowszych ustaleń ws. debaty przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. "Chcemy debaty z Rafałem Trzaskowskim jutro w Końskich. Chcemy, żeby organizowało ją 5 telewizji – TVP w likwidacji, Polsat, TVN, TV Republika i wPolsce24. Takie stanowisko przesłaliśmy w odpowiedzi na ostatnie pismo z TVP" – czytamy we wpisie, opublikowanym na portalu X. "Panie Rafale, odwagi!" – dodaje sztab Nawrockiego.

Prof. Dudek: TVP powinna wycofać się z pomysłu debaty dwóch kandydatów

Do pomysłu organizacji debaty tylko dwóch kandydatów odniósł się na antenie RMF FM politolog i historyk prof. Antoni Dudek, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

– W telewizji prywatnej, która ma prawo zapraszać kogo chce, nie byłoby problemu. Ale tu mówimy o telewizji publicznej, która ma określone zadanie prezentowania wszystkich kandydatów. W tym względzie popieram stanowisko Szymona Hołowni – powiedział.

– Apeluję do władz TVP, by wycofała się z pomysłu debaty – podkreślił prof. Dudek. Jak zaznaczył, pomysł, by w dyskusji w Telewizji Polskiej uczestniczyło tylko dwóch kandydatów można nawet w skrajnym przypadku uznać za podstawę do unieważnienia wyborów. – Już pojawiają się takie głosy, że taka debata zaburzałaby proces wyborczy, co mogłoby stanowić podstawę do unieważnienia wyborów. To bardzo radykalne podejście, ale trzeba je brać pod uwagę – zauważył.

Zdaniem historyka i politologa, udział w debacie z Rafałem Trzaskowskim nie jest dla Karola Nawrockiego najkorzystniejszym rozwiązaniem. Prof. Dudek uważa, że kandydat popierany przez PiS nie pojedzie do Końskich.

Gość RMF FM nawiązał również do pozostałych kandydatów. – Mam bezpłatną radę dla Sławomira Mentzena. Powinien tam pojechać, zapukać i spróbować dołączyć do Rafała Trzaskowskiego w debacie. Szymon Hołownia oczywiście też – powiedział wykładowca UKSW.

