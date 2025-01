Tusk atakuje TV Republika. "To już u nich tradycja"

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) odbędzie się 26 stycznia. Impreza organizowana przez Jerzego Owsiaka co roku przyciąga miliony Polaków, którzy wspierają realizację ogłoszonego uprzednio celu.

W ostatnim czasie wizerunek WOŚP i samego Owsiaka zaczął się pogarszać. Zespół "Polityki w sieci" dokonał analizy mediów społecznościowych pod kątem opinii na temat Orkiestry i jej lidera. Okazało się, że Polacy coraz częściej wypowiadają się negatywnie, zarówno o samej fundacji, jak i Owsiaku.

Tusk uderza w Republikę

Tymczasem Telewizja Republika przy współpracy z Klubami "Gazety Polskiej" nawołuje, by 26 stycznia, w dniu finału WOŚP, wpłacić na stację zamiast na organizację Jerzego Owsiaka. W mediach społecznościowych pojawiły się grafiki z hasłem: "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę".

TV Republika przekonuje, że jest to oddolna akcja widzów i sympatyków, którzy chcą pokazać swoje wsparcie dla stacji.

Akcja Telewizji Republika i jej widzów nie umknęła uwadze premiera Donalda Tuska. Szef rządu w bardzo ostrych słowach skrytykował działania stacji. "Ruszyła akcja pisowskiej telewizji »Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę«. Wielka Orkiestra zbiera na dzieci chore na raka, oni zbierają na swoje media chore na nienawiść. To już u nich tradycja" – napisał na portalu X.

Pod wpisem premiera pojawiła się lawina komentarzy.

Głos w sprawie zabrał także Krzysztof Stanowski z Kanału Zero. "To jednak dość smutne, że trzeba zbierać na dzieci chore na raka. Ktoś mógłby pomyśleć, że to obowiązek państwa. A jeszcze ktoś inny mógłby przypomnieć, że kasa na onkologię miała iść zamiast na TVP. Jednak wciąż propaganda wygrywa z chorymi na raka dziećmi" – napisał.

"Dzisiaj pojawia się dość już powszechna krytyka pana Owsiaka i WOŚP. Przypomnę, że moje pierwsze krytyczne teksty na temat tego przedsięwzięcia publikowałem co najmniej w 2007 r. Zanim zdecydowanej większości przechodziło przez usta, że cokolwiek jest z tym nie tak" – zauważył Łukasz Warzecha, publicysta tygodnika "Do Rzeczy".

