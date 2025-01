Mędrcy ze Wschodu reprezentują ludzi szczerze poszukujących Boga, pragnących iść za Jego światłem, odczytujących Jego znaki w codziennej rzeczywistości – mówił bp Andrzej Jeż w Mszy świętej sprawowanej w uroczystość Objawienia Pańskiego w katedrze tarnowskiej. Po jej zakończeniu wierni wraz z biskupem wzięli udział ulicami Tarnowa w Orszaku Trzech Króli.

Podczas dzisiejszej uroczystości wierni usłyszeli o podróży do Boga, która jest celem życia przyświecającym każdemu człowiekowi niezależnie od wieku. Nierozerwalnie zawiera on w sobie poszukiwanie i ciągłe podążanie za światłością. O Ojcu, który jest początkiem i kresem ziemskiego wędrowania mówił w swoim kazaniu biskup tarnowski.,,Wszyscy zmierzamy ustawicznie ku Bogu, ku początkowi. On jest początkiem i kresem naszej życiowej wędrówki. Mędrcy ze Wschodu reprezentują właśnie ludzi szczerze poszukujących Boga, pragnących iść za Jego światłem, odczytujących Jego znaki w codziennej rzeczywistości’’ – powiedział bp Jeż.

Mędrcy ze Wschodu

Biskup tarnowski w swoim kazaniu zwrócił uwagę na wartość pielgrzymki zewnętrznej i wewnętrznej. To właśnie od pragnienia serca i podążania ku Bogu wynika zewnętrzna zmiana oraz podejmowanie drogi związanej z utrudzeniem. Mędrcy, którzy przybyli do Jezusa to ludzie, którzy rozpoczęli swoje pielgrzymowanie prowadzące do odkrywania w Nim prawdy.

,,Chcieli nie tylko wiedzieć, ale chcieli poznać prawdę o Bogu, o sobie samych, o świecie. Ich pielgrzymka zewnętrzna była wyrazem ich podążania wewnętrznego, wewnętrznej pielgrzymki ich serc’’ – przekazał biskup tarnowski.

Słowa biskupa Andrzeja Jeża szczególnie podkreśliły istotę orszaku, w którym wzięli udział wierni:,,Ludzie wierzący mają możliwość przekazywania tego wielkiego doświadczenia Boga, który wyzwala drugiemu człowiekowi. Dlatego za chwilę nie tylko małe dzieci, ale widzę, że i dorosłe osoby, mężczyźni i kobiety w Orszaku Trzech Króli zakładają korony. Co to oznacza? Że nosimy w sobie królewskość płynącą z Boga, będąc Jego dziećmi i tym się chlubimy’’.

Kazanie pasterza diecezji przypomniało o szczególnym wymiarze tego święta, o odwadze, którą należy mieć w podążaniu za Jezusem oraz wpatrywaniu się w Niego tak jak Trzej Mędrcy.

Czytaj też:

Papież zawrócił się do Polaków. "Dają świadectwo wiary"