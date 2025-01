Papież zawrócił się do Polaków. "Dają świadectwo wiary"

Papież podkreślił, że Orszak Trzech Króli jest świadectwem wiary, jakie Polacy składają w kościołach i na ulicach Warszawy i wielu innych miast w Polsce i poza jej granicami. – Pozdrawiam wszystkich Polaków – powiedział.

W swoich pozdrowieniach Ojciec Święty przypomniał też o odbywającym się dziś Światowym Dniu Misyjnym Dzieci i zachęcił najmłodszych do modlitwy w intencji rówieśników z różnych kontynentów i solidarności z nimi.

Franciszek złożył również życzenia chrześcijanom obrządków wschodnich, którzy jutro obchodzić będą Boże Narodzenia i zapewnił o swojej modlitwie zwłaszcza tych, którzy cierpią z powodu wojen. Zaapelował też o dalszą modlitwę w intencji pokoju na świecie.

Trzech mędrców w Ewangelii

Ewangelia według św. Mateusza jest jedyną z czterech ewangelii kanonicznych, która wspomina o mędrcach. Czytamy w niej:

„Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: »Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon«.

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: »W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela«.

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: »Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon«. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

Próby naukowego wyjaśnienia

Skąd mogli pochodzić mędrcy? Kim byli trzej królowie? Na te pytania od lat próbują odpowiedzieć nie tylko bibliści, ale także historycy.

Trzej królowie powszechnie nazywani są mędrcami lub magami. Słowa te pochodzą m.in. z łacińskiego słowa magus i greckiego magos. Greckie magos pochodzi od staroperskiego (awestyńskiego) słowa maguŝ, magâunô, które oznaczało kastę religijną, do której należał Zaratustra. Kapłani należący do tej kasty słynęli ze znajomości astrologii, która była w ich kulturze wysoko cenioną nauką. Pochodna terminu maguŝ została ostatecznie utożsamiona ze słowem magia, którą powiązywano z tajemniczymi praktykami, a nawet okultyzmem. Słowo „magowie” w odniesieniu do trzech królów może więc wynikać z ich znajomości nauki, astrologii, gwiazd i „odczytywania” znaków poprzez obserwację nieba, lecz nie wiąże się z uprawianiem czarów.

