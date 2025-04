Papież mianował ordynariusza w USA. To biskup polskiego pochodzenia

Bruce Lewandowski przyszedł na świat w 1967 roku w Toledo, w stanie Ohio, w rodzinie o mieszanych korzeniach – polskich i latynoskich. Jego ojciec, Robert Lewandowski, pochodził z Polski, a matka miała latynoamerykańskie korzenie.

Powołanie misyjne

W 1988 roku rozpoczął studia teologiczne w seminarium w Waszyngtonie, a święcenia kapłańskie przyjął sześć lat później, w 1994 roku, z rąk biskupa Williama Curlina. Lewandowski wstąpił do zgromadzenia redemptorystów, zakonu znanego z misyjnego zaangażowania. Przygotowując się do ewentualnego wyjazdu do Paragwaju lub Dominikany, z zapałem uczył się języka hiszpańskiego.

Swoją posługę kapłańską rozpoczął w Nowym Jorku w latach 90. W 1998 roku został skierowany na misję do Saint Lucia – karaibskiego państwa położonego na wyspie o tej samej nazwie. Po dwóch latach powrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował m.in. w Filadelfii oraz w Baltimore. Tam z zaangażowaniem wspierał środowiska imigranckie. Szczególnie krytycznie odnosił się do działań Urzędu Imigracyjno-Celnego (ICE), nazywając przeprowadzane przez agencję naloty "aktami krajowego terroryzmu".

Duchowny pamięta o polskich korzeniach

W 2020 roku papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji Baltimore. Przyjmując ten urząd, Lewandowski powiedział o sobie, że ma "polskie serce, bijące w latynoskim rytmie". Zdaniem kościelnych komentatorów te słowa stały się symbolem jego posługi, pełnej empatii i otwartości.

Rodzina odegrała w jego życiu istotną rolę. Dorastał z czworgiem rodzeństwa w mieście Lima w stanie Ohio. Jego siostra, Mary Francis Lewandowski, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo, znanego jako Siostry Felicjanki. To właśnie ona zaprojektowała herb biskupi swojego brata, umieszczając w nim biało-czerwone barwy, będące wyrazem ich wspólnych, polskich korzeni.

Amerykańskie media podkreślają, że nowe zadanie, jakie powierzył biskupowi papież Franciszek, jest znaczącym krokiem w jego kapłańskiej drodze. Diecezja Providence, którą teraz będzie kierował, to ważny ośrodek życia religijnego i społecznego w Nowej Anglii.

