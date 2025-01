"Kłaniajcie się królowie!". Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami ponad 900 miast

Barwne korowody w Uroczystość Objawienia Pańskiego są już tradycją, rozpoczętą w Warszawie w 2008 r.

Jak mówił Piotr Giertych, pomysłodawca Orszaku Trzech Króli, jest to wydarzenie, które łączy dwie polskie tradycje. – Z jednej strony tradycję kolędniczą, chodzenia od domów do domów i śpiewania kolęd, cieszenia się z Bożego Narodzenia, oraz tradycję jasełkową, wystawiania teatralnego, tego co wydarzyło się dwa tysiące lat temu, kiedy to mędrcy ze Wschodu przybyli oddać pokłon Nowonarodzonemu Jezusowi – wskazał.

Największy Orszak w Polsce

Największy z Orszaków przechodzi jak zwykle w Warszawie. 6 stycznia w południe korowód wyruszy spod pomnika Mikołaja Kopernika do placu Zamkowego. Po przejściu Orszaku na placu Zamkowym zaplanowano kolędowanie, które potrwa do godz. 20:00, a wśród koncertujących znajdą się m.in. Joszko Broda i Darek Malejonek. Uczestnicy otrzymają korony i śpiewniki.

Zgromadzeni zobaczą kolejno m.in. bramę anielską, powitanie Maryi Brzemiennej, której towarzyszyć będzie Józef prowadzący żywego osiołka, scenki uczniów ze szkół Stowarzyszenia Sternik, pokłon Trzech Królów, odtańczony zostanie polonez, a później zaplanowano kolędowanie. W korowodzie przejdą: Święta Rodzina, pojazd z aniołem obwieszczającym narodzenie Zbawiciela, Gwiazdor niosący gwiazdę orszakową, kolędnicy, turoń, pastuszkowie, orszak europejski, azjatycki i afrykański.

Przesłanie papieża Franciszka

O łączności duchowej z organizatorami i uczestnikami Orszaków Trzech Króli zapewnił papież Franciszek. List skierował w imieniu Ojca Świętego ks. Roberto Campisi, asesor ds. ogólnych w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.

"To wielka radość, że w Roku Jubileuszowym Nowonarodzony Syn Boży odbiera publicznie hołd na ulicach tak wielu miast świata. To wspólne radosne świadectwo wiary w Boga łączy rodziny oraz różne lokalne środowiska żyjące w Polsce i innych krajach. Rok 2025 w Rzeczpospolitej, naznaczony jest także obchodami Millennium koronacji pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego. Niech te obydwie okoliczności skłaniają uczestników Orszaków do oddania czci Jezusowi Chrystusowi, jako jedynemu Królowi Wszechświata, którego Bóg zesłał na świat, »abyśmy życie mieli dzięki Niemu« (1 J 4, 9). Niech zatem hasło waszego Orszaku: »Kłaniajcie się królowie!« stanie się dla Uczestników tego wydarzenia zachętą do ponownego uznania Jezusa Chrystusa naszym Zbawicielem Panem i Królem. Ojciec Święty modli się, by Rok Jubileuszowy ożywił Wasze serca na nowo wiarą, jaką Bóg dał nam w Jezusie Chrystusie, i przesyła swoje błogosławieństwo" – czytamy w liście skierowanym do organizatorów Orszaku Trzech Króli.

