Trudeau odejdzie. To za jego rządów prześladowano protestujących

Premier Kanady Justin Trudeau poinformował w poniedziałek, że ustąpi z funkcji lidera Partii Liberalnej. Obowiązki premiera będzie pełnił do czasu wyłonienia nowego lidera ugrupowania.

Bartłomiej Pejo uważa, że to dobra wiadomość dla Kanady, ponieważ Trudeau to polityk "skrajnie lewicowy", bardziej zainteresowany ideologią niż wzmacnianiem kraju. "To właśnie w Kanadzie jest drakońskie prawo aborcyjne – aborcja do 9. miesiąca ciąży, do momentu rozwiązania" – czytamy w poście parlamentarzysty na platformie X.

To w Kanadzie wyzywano protestujących od "terrorystów"

Polityk Konfederacji zwrócił uwagę na daleko posuniętą w formacji Trudeau wizję podporządkowywania gospodarki i życia społeczeństwa ideologii klimatyzmu.

"W Kanadzie postawiono podobnie chore cele klimatyczne – redukcję emisji CO2 o połowę do 2030 roku. To także pod rządami Trudeau prześladowano protestujących przeciwko pandemicznym obostrzeniom kierowców ciężarówek, którym wyłączano konta bankowe i nazywano ich terrorystami" – przypomniał Pejo.

Przypomnijmy, że w trakcie tzw. pandemii koronawirusa rząd Trudeau wprowadził bardzo daleko idące restrykcje i segregację sanitarną obywateli. Nakazano np. przymusowe zastrzyki, mimo że zdecydowana większość ludzi przyjęła je wcześniej dobrowolnie, a nawet ówczesne oficjalnie obowiązujące covidowe narracje głosiły, że jest to wystarczające. Reakcją społeczeństwa był Konwój Wolności, którego uczestnicy spotkali się później z represjami ze strony władz.

Pejo: Trudeau na lewo od przywódców Zachodu Europy

"Trudeau to polityk na lewo nawet od tych przywódców, których znamy z zachodu Europy. To dobrze, że odchodzi, jego partia spada w sondażach, a obiecującym kandydatem na premiera po kolejnych wyborach jest Pierre Poilievre – lider kanadyjskiej Partii Konserwatywnej zwany «kanadyjskim Trumpem»" – napisał Pejo.

Polityk zwrócił uwagę na wyraźny trend nabierania sił na świecie przez prawicę. "I to czeka także Polskę – Sławomir Mentzen notuje coraz lepsze wyniki w sondażach prezydenckich" – podsumował swój wpis.

