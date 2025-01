Trump 2.0. a Polska. Mocna sugestia "National Review" dla rządu Tuska

"Groźba aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu ze strony polskiego rządu i próby zniszczenia opozycji świadczą o tym, że przywództwo w europejskim państwie będzie stanowiło problem dla prezydenta-elekta" – czytamy na łamach "National Review" – jednego z najważniejszych konserwatywnych pism w USA.

Trump 2.0 a rząd Tuska

Autorzy publikacji Peter Doran i Matt Boyse zwracają uwagę, że podczas gdy wielu głośnych europejskich krytyków łagodzi ton i szykuje inne narzędzia, przygotowując się na Trumpa 2.0. to rząd "premiera Donalda Tuska, szuka nie narzędzi, a broni — włóczni, którymi będzie mógł rzucać w przyjaciół za granicą, i noży, którymi będzie mógł dźgać swoich krytyków w kraju".

Publicystom chodzi o uwagę wiceministra spraw zagranicznych Teofila Bartoszewskiego, że Polska jest zobowiązana do respektowania postanowień Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), w kontekście wydania przez Trybunał nakazu aresztowania izraelskiego premiera i oskarżenia go o zbrodnie wojenne.

Zdaniem "National Review" nakaz MTK jest "absurdalny", a polski rząd "groził", że aresztuje Netenjahu. "Izrael jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów poza NATO i odwrotnie, jednak silne więzi nie mogą trwać długo, gdy jeden z sojuszników Ameryki ogłasza plany aresztowania przywódców drugiego państwa na podstawie sfingowanych zarzutów stawianych przez Międzynarodowy Trybunał Karny" – czytamy w tekście. "Groźba ze strony Polski to kolejny cios w stosunki polsko-amerykańskie" – uważają autorzy.

Możliwe sankcje USA na MTK

NR przypomina, że "podczas swojej ostatniej kadencji Trump skrytykował MTK za narażanie bezpieczeństwa narodowego USA. Podpisał dobitny dekret wykonawczy grożący sankcjami wobec zagranicznych urzędników, którzy egzekwują nakazy aresztowania MTK wobec osób z krajów takich jak Izrael".

Gazeta zwraca uwagę na "głęboką wrogość" wyrażaną publicznie przez Tuska wobec Trumpa, mimo że relacje ze Stanami Zjednoczonymi są dla Polski kluczowe. Dalej czytamy wątek dotyczący sytuacji na polskiej scenie politycznej. Autorzy wspominają o tym, że "Tusk obiecał zmieść swoich przeciwników politycznych żelazną miotłą. Używając tej metafory, nazwał tę politykę "demokracją walczącą". Dolan i Boyse uważają, że partia opozycyjna – PiS ma rację, twierdząc, że rząd wykorzystuje politycznie system prawny.

National Review: Najlepszą opcją zmiana kursu

Na koniec autorzy wyrażają swoją ocenę, co polski premier mógłby zrobić, jeśli zależy mu na relacjach ze Stanami Zjednoczonymi pod wodzą Donalda Trumpa.

"Najlepszą opcją rządu Tuska jest zmiana kursu. Może zacząć od postawienia Polski jako wzoru do naśladowania dla innych sojuszników USA: zobowiązując się do nieegzekwowania absurdalnej kampanii MTK przeciwko Izraelowi. To nie tylko mądra geopolityka, ale także mądra samoobrona. Polscy urzędnicy nie chcą zostać ukarani, jeśli Trump przywróci swoje zarządzenie MTK" – czytamy.

