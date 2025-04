Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła notowania na wszystkich rynkach

"GPW informuje, że notowania (sesja) w dniu dzisiejszym ze względu na bezpieczeństwo obrotu zostaną zawieszone na wszystkich rynkach od godz. 15:15 do 16:15. Od godz. 16:15 do godz. 16:30 nastąpi faza przyjmowania zleceń i wznowienie notowań ciągłych od 16:30" – czytamy w komunikacie opublikowanym w poniedziałek (7 kwietnia).

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Spadki na światowych giełdach. To efekt ceł Trumpa

W poniedziałek notowania na europejskich giełdach zaczęły się od poważnych spadków, co jest kontynuacją piątkowego trendu. To efekt nałożonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa dodatkowych ceł na większość państw świata.

"Reakcja na wojnę celną była do przewidzenia. Giełdowe trzęsienie ziemi od Japonii przez Europę do Ameryki trzeba przeżyć bez nerwowych decyzji. Polska giełda też dostała rykoszetem, ale stabilność polityczna i gospodarcza to nasze atuty w tym trudnym czasie. Spokojnie wytrwamy!" – ocenił premier Donald Tusk we wpisie opublikowanym na platformie X.

10-proc. taryfy na niemal wszystkie towary z prawie wszystkich krajów świata weszły w życie w minioną sobotę (5 kwietnia). Natomiast w środę (9 kwietnia) zaczną obowiązywać indywidualnie wyliczone cła na wszystkie produkty z krajów, które są największymi partnerami handlowymi USA. W przypadku UE, w tym Polski, stawka wyniesie 20 proc.

W opinii niektórych ekspertów działania Trumpa oznaczają początek końca procesu globalizacji, jaki znaliśmy do tej pory.

Czytaj też:

O co tak naprawdę chodzi Trumpowi? "Cła to dopiero początek"