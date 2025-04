Polacy mają mniej pieniędzy? Znaczna część narzeka na sytuację

46,4 proc. pracowników nie dostrzega zmian w tym zakresie. Poprawę w największym stopniu odczuwają osoby zatrudnione w handlu (36,7 proc.).

"To przede wszystkim siła nabywcza decyduje o tym, jak oceniana jest codzienna kondycja finansowa gospodarstw domowych. Znaczący wzrost cen spowodował, że nawet osoby, które w ostatnim kwartale zadeklarowały podwyżkę płacy, mogą odczuwać pogorszenie swojej sytuacji materialnej. Coraz częściej pojawia się też potrzeba dodatkowego źródła dochodu lub bardziej świadomego zarządzania domowym budżetem" – skomentowała dyrektor zarządzająca Gi Group Anna Wesołowska, cytowana w komunikacie.

Kto najbardziej narzeka na sytuację materialną?

Na pogorszenie sytuacji materialnej wskazują częściej osoby w wieku 45-54 lat (34 proc. z nich), mieszkające w mniejszych ośrodkach miejskich lub na wsi.

Na osłabienie sytuacji materialnej wskazuje co trzeci pracownik niższego szczebla (34 proc.), co dziesiąty zatrudniony na tym stanowisku deklaruje poprawę. Co trzeci wykonujący prace fizyczne (31 proc.) mówi o pogorszeniu stanu finansów, choć jednocześnie co czwarty deklaruje poprawę, podano także.

Na polepszenie sytuacji materialnej wskazują znacznie częściej najmłodsi pracownicy (18–24 lata). Deklaruje to niemal 37 proc. z nich, podczas gdy wśród przedstawicieli pokolenia 55+ zaledwie 20 proc.. Na lepszy stan swoich finansów wskazują też częściej kierownicy (40 proc. wskazań).

Z badania wynika, że o podniesieniu wynagrodzenia najczęściej informowali w badaniu pracownicy fizyczni (42 proc.), a na jego obniżenie wskazało w tej grupie 11 proc. ankietowanych. Jednocześnie 31 proc. z nich zadeklarowało pogorszenie swojej sytuacji materialnej.

To oni stracili najwięcej

"Grupą zawodową, która w największym stopniu spotkała się z obniżeniem pensji, są młodsi specjaliści – odnotował to co piąty z nich (19 proc.). Jednocześnie odsetek odczuwających pogorszenie kondycji finansowej wyniósł w tej grupie 27 proc." -– czytamy dalej.

43 proc. zatrudnionych w handlu twierdziło w badaniu, że ich wynagrodzenia wzrosły w ostatnim kwartale, ale odsetek deklarujących poprawę sytuacji materialnej wyniósł niecałe 37 proc., podkreślono.

W sektorze przemysłowym, w którym wzrost wynagrodzenia odnotowało niemal 43 proc. pracowników, a na poprawę swojej sytuacji finansowej wskazało ponad 20 pkt proc., czyli niecałe 22 proc.

"Zważywszy na to, że podwyżki pensji nie pozwalają wielu zatrudnionym na utrzymanie dotychczasowego standardu życia, można spodziewać się dalszej presji z ich strony. To duże wyzwanie dla firm ze względu na rosnące koszty działalności, wahania popytu w wielu sektorach i niepewną koniunkturę gospodarczą. Efektywna polityka płacowa pozostanie ważnym tematem także w kontekście planowanego na czerwiec przyszłego roku wdrożenia dyrektywy unijnej dotyczącej ograniczenia nierówności wynagrodzeń" – ocenił branch manager w Grafton Recruitment Mariusz Lemparty.

