PKO BP szacuje koszt najnowszych propozycji programowych PiS

Według analityków banku, przedstawione przez PiS propozycje są bardziej umiarkowane, niż oczekiwali uczestnicy rynku.

Raport PKO BP

"Bardzo wstępnie szacujemy, że łączny koszt propozycji to 0,7-0,9 proc. PKB. W naszym bazowym scenariuszu zakładaliśmy, że deficyt sektora finansów publicznych w 2024 r. wyniesie 4,5 proc. PKB (wobec prognozowanego przez nas na ten rok deficytu 5,4 proc.). Z kolei w przedstawionej niedawno Aktualizacji Programu Konwergencji rząd zakładał, że deficyt sektora w 2024 r. spadnie do 3,4 proc. PKB z 4,7 proc. w 2023 r. W naszej ocenie przedstawione propozycje są bardziej umiarkowane, niż oczekiwali uczestnicy rynku (często wymieniano więcej rozwiązań i spodziewano się, że będą one wdrażane już w tym roku)" – czytamy w "Dzienniku Ekonomicznym".

Podczas konwencji programowej PiS zapowiedziano, że w 2024 r. ma nastąpić: podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 złotych; wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów od 65. roku życia oraz dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia; zniesienie opłat za korzystanie z autostrad zarządzanych przez państwo i firmy prywatne. Jednak w trakcie wydarzenia nie podano szacunkowych kosztów propozycji ani metod ich sfinansowania, na co zwrócili uwagę analitycy – przekazało w poniedziałek ISBnews.pl.

"Według danych prezentowanych niedawno przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, obecnie z programu 500 plus korzysta ponad 6,5 mln dzieci, a jego roczny koszt to 40,2 mld złotych. W przypadku waloryzacji (bez warunków ograniczających) do 800 złotych dodatkowy roczny koszt dla budżetu stanowiłby około 24,1 mld złotych (0,7 proc. PKB). Koszt wprowadzenia bezpłatnych leków dla wskazanych grup będzie zależał od zakresu programu, który nie został sprecyzowany. Pewnym punktem odniesienia może być koszt programu darmowych leków 75+ (obejmuje ponad 2 tys. preparatów), który w 2022 r. wyniósł 830 mln złotych. Według danych GUS, na koniec 2022 r. w Polsce żyło 2,8 mln osób w wieku 75+ lat oraz 4,6 mln osób w wieku 65-74. Rozszerzenie obecnych uprawnień w przypadku osób starszych na grupę 65-74 mogłoby więc potroić koszt programu. Liczebność dzieci i młodzieży to około 7 mln osób, ale w ich przypadku przeciętny koszt leku i częstotliwość stosowania są znacząco niższe. Zniesienie opłat za autostrady ma objąć samochody osobowe, co znacząco ograniczy koszt programu (do około 300 mln złotych)" – czytamy w raporcie PKO BP.

