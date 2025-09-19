Orban: Czas by Węgry poszły za przykładem Ameryki

Zgodnie z zapowiedzią prezydent USA Donald Trump ogłosił uznanie Antify za organizację terrorystyczną. W USA szykuje się w związku z tym batalia prawna, a tymczasem w ślady Trumpa idzie rząd w Budapeszcie.

Jest to wywodząca się z Niemiec skrajnie lewicowa organizacja zrzeszająca bojówkarzy, aktywna w USA i w wielu krajach europejskich, w tym w Polsce. Osoby należące do Antify często określają siebie jako "antyfaszystów".

Organizacja jest oficjalnie nie ma formalnego kierownictwa czy wewnętrznej hierarchii, co będzie stanowiło kłopot, by uznać ją za grupę terrorystyczną w Stanach. Prezydent Trump jest jednak w tej sprawie dodatkowo zdeterminowany po motywowanym politycznie morderstwie Charliego Kirka.

Orban: Antifa to organizacja terrorystyczna

– Antifa to organizacja terrorystyczna. Bili pokojowo nastawionych ludzi na Węgrzech, a następnie udali się do Parlamentu Europejskiego, aby udzielać nam lekcji. Nadszedł czas, aby Węgry poszły za przykładem Ameryki i uznały ich za terrorystów – stwierdził Orban w piątek w wywiadzie dla publicznego Radia Kossuth.

Premier odwołał się w tym kontekście do sprawy Ilarii Salis – która dostała się do unijnego parlamentu – choć nie wymienił jej z nazwiska. Włoska nauczycielka z Antify przesiedziała ponad rok w więzieniu na Węgrzech po tym, jak została oskarżona o usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Do napaści doszło po demonstracji zorganizowanej w 2023 roku w Budapeszcie przez środowiska konserwatywne. Nagranie pokazujące, co wyrabiała, zostało opublikowane w internecie.

