Rząd chce zmienić prawo, aby umożliwić budowę schronów bez pozwolenia

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa budowlanego, która zakłada uproszczenie procedur przy budowie przydomowego schronu. Jeśli przepisy wejdą w życie, właściciele działek będą mogli wybudować schron o powierzchni do 35 mkw. Zmiany dotyczą także zniesienia wymogu posiadana zezwolenia na budowę zadaszonych tarasów, niewielkich boisk czy wolnostojących budynków użyteczności publicznej do 200 mkw.

Nowe przepisy zakładają, że w przypadku budowy schronu trzeba będzie zgłosić ten fakt do urzędu. Jeśli w ciągu 21 dni nie nadejdzie odmowa, wtedy będzie można ruszyć z pracami budowlanymi. Należy pamiętać, że nadal konieczne będzie przedstawienie projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania działki oraz wskazanie kierownika budowy

Nowe przepisy mają szansę wejść w życie już od 1 stycznia 2026 roku.

Polska się zbroi

Polska ma otrzymać największą pulę środków z unijnego programu SAFE. Chodzi o pożyczki na zakup sprzętu wojskowego i amunicji.

Komisja Europejska poinformowała o przyznaniu państwom członkowskim Unii Europejskiej pożyczek z programu SAFE. Do rozdzielenia jest 150 mld euro w formie niskooprocentowanych pożyczek na sprzęt wojskowy i amunicję. Wnioski do KE o udzielenie pożyczek złożyło 19 krajów.

Pod koniec lipca wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że Polska złożyła deklarację na zaciągnięcie pożyczki w ramach unijnego programu SAFE na kwotę 45 mld euro. Jak wyjaśnił, pozyskane z tego źródła środki mają być przeznaczone na zwiększenie potencjału militarnego Wojska Polskiego oraz realizację programów bezpieczeństwa, w tym "Tarczy Wschód".

Unijny program SAFE został zatwierdzony przez Radę UE w maju bieżącego roku.

