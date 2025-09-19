Rosja zaatakuje Polskę? Rosną obawy Niemców

Jak podaje Deutsche Welle, obawy dotyczące inwazji Moskwy na wschodnioeuropejskie państwa należące do NATO zdecydowanie wzrosły. Ponad połowa respondentów za Odrą (56 proc.) w badaniu "Politbarometer" przyznała, że spodziewa się takiego ataku Rosji na Polskę lub kraje bałtyckie.

Natomiast 39 proc. badanych (w tej grupie 51 proc. stanowią mieszkańcy wschodniej części Niemiec) nie spodziewa się, że dojdzie do ataku na Polskę.

Niemcy nie mają wątpliwości: Rosja zrobiła to celowo

Warto zaznaczyć, że aż 81 proc. respondentów jest zdania, że Rosja celowo naruszyła we wrześniu polską przestrzeń powietrzną przy pomocy dronów. Jedynie 12 proc. badanych uważa, że był to przypadek.

Z kolei 47 proc. uczestników sondażu wskazuje, że NATO powinno odpowiedzieć zwiększeniem sił zbrojnych na rosyjskie prowokacje, choć 44 proc. respondentów jest innego zdania, z czego połowę stanowią mieszkańcy wschodniej części Niemiec.

Co zrobiliby Polacy w obliczu zagrożenia?

W nowym sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonym dla "Super Expressu" respondentom zadano pytanie: "Czy planujesz wyjazd z Polski w razie rosyjskiej agresji na nasz kraj?".

Taki plan potwierdziło 30 proc. badanych. Zdecydowanie więcej, aż 70 proc. deklaruje, że w razie ataku pozostanie w kraju.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 10-11.09.2025 r. na próbie 1020 dorosłych Polaków.

Polscy żołnierze przejdą specjalne szkolenie

Według informacji przekazanej w piątek przez szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, dronów które naruszyły polską przestrzeń powietrzną było nie 19 a 21. Liczbę tę potwierdziło Ministerstwo Obrony Narodowej.

W związku z incydentem polscy żołnierze mają przejść szkolenie w zakresie zestrzeliwania dronów. Polskich wojskowych szkolić będą żołnierze ukraińscy. "W związku z pytaniami o miejsce planowanych szkoleń dronowych i współpracy pomiędzy ekspertami z Polski i Ukrainy informujemy, że obecnie trwają zaawansowane rozmowy między specjalistami obu krajów dotyczące pogłębionej współpracy w obszarze systemów dronowych i antydronowych. Wszystkie te działania mają się odbyć na terenie Polski" – poinformowało w piątek MON za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Czytaj też:

Ambasador USA przy NATO: Zagrożenie ze strony Rosji czasami wyolbrzymianeCzytaj też:

NATO przechwyciło rosyjskie MiGi-31 nad Estonią