Kolejna prowokacja Moskwy. Rosyjskie myśliwce nad polską platformą Petrobaltic

Straż Graniczna poinformowała na swoim oficjalnym koncie na platformie X o kolejnym w ostatnich dniach "prowokacyjnym zachowaniu Rosji".

"Dwa myśliwce SZ FR wykonały niski przelot w obrębie platformy wydobywczej Petrobaltic. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polski stale monitorują sytuację w obrębie morskiej infrastruktury krytycznej również poza wodami terytorialnymi RP" – czytamy.

Platforma znajduje się w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, w odległości ok. 70 km na północ od Jastarni. O incydencie została powiadomiona polska armia.

Prowokacje nad Morzem Bałtyckim

Prowokacja nad polską platformą wydobywczą to kolejny incydent z udziałem rosyjskich myśliwców, do którego doszło w piątek. Trzy samolotu MiG-31 naruszyły w godzinach porannych przestrzeń powietrzną Estonii.

"Dziś rano rosyjskie samoloty naruszyły estońską przestrzeń powietrzną. NATO natychmiast zareagowało i przechwyciło. To kolejny przykład lekkomyślnego zachowania Rosji i możliwości reagowania NATO" – napisała w piątek na platformie X rzecznik NATO Allison Hart.

Konkretnie chodzi o trzy myśliwce MiG-31, które miały wlecieć w przestrzeń powietrzną Estonii bez pozwolenia i przebywać tam łącznie 12 minut. Z informacji podanych przez serwis LRT wynika, że samoloty nie miały aktywnej dwukierunkowej łączności radiowej z estońskim organem kontroli ruchu lotniczego.

Przypomnijmy, że od kilkunastu miesięcy w rejonie Bałtyku dochodzi do zakłóceń sygnału GPS. Nad Polską dochodzi do nich w ostatnich miesiącach dość regularnie. Dotyczy to również innych państw regionu, m.in. Szwecji czy Estonii.

Analitycy wskazują, że jest to efekt działań rosyjskich. W zależności od siły zakłócania, GPS może podawać błędne odczyty, a nawet ogóle przestać działać.