Europejski sąsiad Rosji: Naruszyli naszą przestrzeń powietrzną

"Trzy rosyjskie myśliwce naruszyły estońską przestrzeń powietrzną i przez łącznie 12 minut przelatywały nad krajem bez zezwolenia" – przekazał w oświadczeniu rząd Estonii, cytowany przez amerykańską agencję prasową Reuters.

Konkretnie chodzi o trzy myśliwce MiG-31, które miały wlecieć w przestrzeń powietrzną Estonii bez pozwolenia i przebywać tam łącznie 12 minut. Z informacji podanych przez serwis LRT wynika, że samoloty nie miały aktywnej dwukierunkowej łączności radiowej z estońskim organem kontroli ruchu lotniczego.

Estonia: Rosja naruszyła naszą przestrzeń powietrzną

"Rosja naruszyła w tym roku estońską przestrzeń powietrzną już czterokrotnie, co samo w sobie jest niedopuszczalne, ale dzisiejsze naruszenie, podczas którego trzy myśliwce wleciały w naszą przestrzeń powietrzną, jest bezprecedensowo bezczelne — powiedział minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna.

"Na coraz częstsze testowanie granic i agresję ze strony Rosji należy odpowiedzieć poprzez szybkie zwiększenie presji politycznej i gospodarczej" — wezwał, nazywając incydent "bezprecedensowym i brutalnym".

W reakcji władze kraju wezwały chargé d'affaires Federacji Rosyjskiej w celu złożenia protestu i noty dyplomatycznej.