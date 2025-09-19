"Dziaders". Znany polityk surowo ocenia Tuska

W comiesięcznym sondażu Ogólnopolska Grupa Badawcza (OGB) poprosiła ankietowanych o ocenę działań rządu Donalda Tuska. Choć połowa badanych wciąż wypowiada się o obecnym obozie władzy negatywnie, to w porównaniu z sierpniem przybyło pozytywnych ocen.

We wrześniu rząd Tuska pozytywnie oceniło 28,2 proc. respondentów. To wzrost o 4,7 pkt proc. w porównaniu do analogicznego badania przeprowadzonego przed miesiącem. Negatywne oceny gabinetu Tuska spadły o 5 pkt proc., do 50,6 proc.

"Najbardziej krytyczni pozostają mieszkańcy wsi, natomiast największe miasta, liczące powyżej 500 tys. mieszkańców, są dla rządu najbardziej przychylne" – wskazała OGB.

Morawiecki: Ten rząd zużywa się szybciej niż im się wydawało

Do słabych notowań rządu odniósł się w piątek w rozmowie z Kanałem Zero były premier Mateusz Morawiecki.

– Walczymy o nasze zwycięstwo i tak muszę sprawę postawić i tak chcę sprawę postawić, bo uważam, że ten rząd zużywa się dużo szybciej niż im się wydawało. Mamy 50 parę procent przeciwników rządu, 20 kilka procent zwolenników tego rządu – podkreślił poseł PiS.

– Obecny premier, mój następca, z tego co słyszę, jest takim właściwie raczej leniwym człowiekiem i człowiekiem, którego można nazwać dziadersem – tak mówi młodzież, ponieważ nie zajmuje się tymi sprawami, nie interesują go one. Nie chce pracować te 14-16 godzin na dobę, raczej słynie z tego, że się nie przepracowuje – zaznaczył.

Były premier: Będę bronił naszych osiągnięć

Były szef rządu podkreślił, że broni dorobku swojego środowiska. Jednocześnie zadeklarował, że chce czerpać z pomysłów pochodzących z różnych kierunków sceny politycznej.

– Idę drogą środka. Staram się zbierać najlepsze pomysły z obu różnych zestawów idei. Sądzę, że również nasza formacja w ten sposób prowadziła te 8 lat. Będę bronił tych wielu naszych osiągnięć, tych ośmiu lat – powiedział Morawiecki.

