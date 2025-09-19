Morawiecki u Stanowskiego. Padła zaskakująca deklaracja

Były szef rządu podkreślił, że broni dorobku swojego środowiska. Jednocześnie zaznaczył, że chce czerpać z pomysłów pochodzących z różnych kierunków sceny politycznej.

– Idę drogą środka. Staram się zbierać najlepsze pomysły z obu różnych zestawów idei. Sądzę, że również nasza formacja w ten sposób prowadziła te 8 lat. Będę bronił tych wielu naszych osiągnięć, tych ośmiu lat – powiedział Morawiecki.

Morawiecki o innych ugrupowaniach. "Nikogo nie obrażałem"

Były premier zwrócił uwagę, jak wyglądają jego relacje z pozostałymi partiami.

– Ja od 5 lat nie obrażałem ani nikogo z Konfederacji, ani z PSL-u. Oni zdarzało się, i liderzy i nie tylko, wylewali na mnie wiadra różnych tam nieczystości – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

– Mamy do czynienia z partiami na lewo od nas, można tak powiedzieć, jak Polska 2050 czy PSL (…) i na prawo od nas. Staram się, żebyśmy z jednej strony mieli bardzo mocną, klarowną wizję rozwoju nowoczesności, innowacyjności. To, co będzie decydowało o sukcesie Polski – podkreślił poseł PiS.

Jak zaznaczył poseł PiS, jego ugrupowanie walczy o zwycięstwo. – Tak muszę sprawę postawić i tak chcę sprawę postawić, bo uważam, że ten rząd zużywa się dużo szybciej niż im się wydawało. Mamy 50 parę procent przeciwników rządu, 20 kilka procent zwolenników tego rządu – mówił Morawiecki.

Słabe notowania rządu Donalda Tuska

W comiesięcznym sondażu Ogólnopolska Grupa Badawcza (OGB) poprosiła ankietowanych o ocenę działań rządu Donalda Tuska. Choć połowa badanych wciąż wypowiada się o obecnym obozie władzy negatywnie, to w porównaniu z sierpniem przybyło pozytywnych ocen.

We wrześniu rząd Tuska pozytywnie oceniło 28,2 proc. respondentów. To wzrost o 4,7 pkt proc. w porównaniu do analogicznego badania przeprowadzonego przed miesiącem. Negatywne oceny gabinetu Tuska spadły o 5 pkt proc., do 50,6 proc.

"Najbardziej krytyczni pozostają mieszkańcy wsi, natomiast największe miasta, liczące powyżej 500 tys. mieszkańców, są dla rządu najbardziej przychylne" – wskazała OGB.

