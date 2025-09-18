PiS w koalicji z Konfederacją? Czarnek wskazał, czego oczekuje od Mentzena

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawił "Deklarację Polską". Podkreślił, że deklaracja ta "powstała w odpowiedzi na konieczność wyjaśnienia podziałów". Jak wskazał, to propozycja skierowana przede wszystkim do Konfederacji.

W odpowiedzi Sławomir Mentzen opublikował na platformie YouTube nagranie, w którym nazwał lidera PiS "politycznym gangsterem". – Nie mam powodu, żeby temu człowiekowi ufać i za wszelką cenę dążyć do koalicji z nim. Jeżeli ta koalicja skończyłaby się tak, że on nas politycznie zniszczy, a do tego robił rzeczy, na które się nie zgadzamy, to jaki jest sens zawiązywania takiej koalicji? Właściwie żaden – mówił.

Koalicja z Konfederacją?

O kwestie związane z możliwą koalicją z Konfederacją był w czwartek pytany Przemysław Czarnek. Polityk PiS stwierdził, że jest zwolennikiem szukania koalicjantów, jeśli "są potrzebni".

– Jeśli mielibyśmy przejmować władzę dzisiaj, ponieważ upadłby rząd Donalda Tuska, to trzeba się dogadywać w ramach tej większości sejmowej. Nie spodziewam się, że można by się dogadać z kimś innym, jak z Konfederacją i np. z PSL-em czy z częścią Polski 2050 czy nawet pojedynczymi posłami […] innych ugrupowań – powiedział na antenie Radia Plus, dodając, że "otwartość na koalicję jest cały czas".

Poseł przekonywał, że w partii są ludzie o różnych poglądach. Ostatnie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na temat Sławomira Mentzena nie muszą oznaczać braku woli do zawarcia koalicji.

– Pan prezes Jarosław Kaczyński mówi o tym, co słyszy po tym, jak ogłosiliśmy Deklarację Polską […] "Polityczny gangster” to jest żadna sprawa. Natomiast Mentzen powiedział dużo gorsze rzeczy, Mentzen oskarżył pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego o to, że jest winien śmierci samobójczej Andrzeja Leppera, choroby pana premiera Gowina […] czy bardzo groźnej choroby Zbigniewa Ziobro i to są już rzeczywiście obraźliwe sformułowania. […] Mentzen to nie cała Konfederacja – powiedział Czarnek.

