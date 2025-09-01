"Odmawiam im miana nazywania się Polakami". Czarnek grzmi w telewizyjnym studiu

W trakcie obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej z ust prezydenta Polski padła zdecydowana deklaracja w sprawie reparacji wojennych. Karol Nawrocki powiedział, że "aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo musimy załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski domagam się jednoznacznie dla dobra wspólnego". Słowa Nawrockiego były szeroko komentowane w kraju. Zostały również odnotowane w Niemczech.

Mocne słowa Czarnka

Kwestia reparacji od Niemiec została poruszona przez posła Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarna. Polityk zapewniał, że "są takie możliwości", aby zmusić Berlin do wypłaty należnego Polsce odszkodowania. Konieczne jest do tego wystąpienie całego zespołu "zdarzeń, które Niemców zobowiążą i zmuszą do tego, żeby to oddali". Obecny polski rząd nie robi jednak wystarczająco dużo, aby taki scenariusz się zrealizował.

– Ten rząd każe nam dziękować za 20 procent terytorium przedwojennego Niemiec, dobrze zurbanizowanego. Są tacy w Polsce, którzy twierdzą nawet, że gdyby Niemcy dobrze policzyli, to te 20 procent, co oddali nam na zachodzie Polski, to w zasadzie zrównoważa to wszystko, a nawet być może jeszcze musielibyśmy dopłacać – powiedział były minister edukacji narodowej.

– To są ludzie, którym odmawiam miana nazywania się Polakami. To są ludzie, którzy mają obywatelstwo polskie, ale kompletnie nie mają dumy z polskości i nie czują interesu państwa polskiego, poddani Niemców jako takich – dodał Czarnek.

Poseł wskazywał, że środowisko popierające rząd Donalda Tuska uprawia "pedagogikę wstydu", podczas gdy PiS propaguje "pedagogikę dumy".

– My jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami i nie mamy żadnych kompleksów, co pokazuje Karol Nawrocki. Premier wstydzi się, że jest Polakiem, bo uprawia pedagogikę wstydu – podkreślił Czarnek.

