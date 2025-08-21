"I co uśmiechnięci hejterzy? Przeprosicie?". Czarnek pokazał ważny dokument

W 2022 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło program dotacji dla organizacji pozarządowych działających w obszarze oświaty. Wkrótce ówczesna opozycja zaczęła atakować szefa resortu Przemysława Czarnka, twierdząc, że środki z programu zostały rozdysponowane wśród związanych z PiS podmiotów. Rzekoma afera zwana "Willa plus" była szeroko komentowana przez media.

W czwartek poseł PiS zamieścił na swoim koncie na platformie X wpis, do którego dołączył skan pisma z Izby Skarbowej w Łodzi. Urząd kontrolował jedno ze stowarzyszeń, które otrzymało środki z ministerialnego programu. Audyt nie wykazał żadnych nieprawidłowości.

"Z #KPO kasa na sex kluby, solaria i jachty, a tymczasem z wyszydzanej tzw. «Willi plus», czyli 40 mln zł na inwestycje w oświacie, taki oto dokumencik od służb kontrolnych dla stowarzyszenia z Warty, które wbrew negatywnej opinii ekspertów otrzymało ponad 500 tys. zł na busa dowożącego dzieci z niepełnosprawnościami do szkoły specjalnej – «NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI... ORGAN AUDYTOWY ODSTĘPUJE OD FORMUŁOWANIA ZALECEŃ»...I co uśmiechnięci hejterzy? Przeprosicie rodziców i dzieci ze szkoły specjalnej?... Nas nie musicie" – napisał Czarnek.

Wokół sprawy określanej przez opozycję jako "Willa plus" zrobiło się głośno w lutym 2023 roku po opublikowaniu materiałów medialnych na temat konkursu MEiN.

Zgodnie z doniesieniami, w ramach konkursu ministerstwa "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania" przeznaczono 40 mln złotych na dotacje dla 42 organizacji. Stacja telewizyjna TVN24 napisała, że większość z nich jest blisko związana z obozem władzy. Według materiału niektóre podmioty powstały w pośpiechu tylko po to, aby uzyskać pieniądze z budżetu.

Ówczesny minister edukacji zaprzeczał oskarżeniom.

