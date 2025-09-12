"Nie dajmy się zwariować". Czarnek apeluje ws. ustawy o zakazie banderyzmu

– Nie dajmy się zwariować, naprawdę. To, że ruskie drony wleciały nad Polskę, to jest wielki kłopot i trzeba rzeczywiście ten kłopot rozwiązywać. Ale to nie znaczy, że mamy się nie odzywać, że mamy nie krytykować tego, co jest do skrytykowania, nie zajmować stanowiska w innych ważnych sprawach – powiedział poseł i wiceprezes PiS Przemysław Czarnek w nowym nagraniu, opublikowanym w piątek na platformie X.

– Dariusz Matecki pokazuje, że fundacja, która zgłosiła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego jegomościa Ukraińca, który na Stadionie Narodowym wymachiwał banderowską flagą dostała postanowienie od prokuratury o odmowie wszczęcia postępowania. Bo co? Banderowska flaga to nie jest coś, co promuje ideologię banderowską, ludobójczą? – mówił dalej.

– Domagamy się zakazu banderyzmu w Polsce. Domagamy się odmrożenia naszej ustawy antybanderowskiej – stwierdził stanowczo Czarnek.

Banderyzm w Polsce zakazany?

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił inicjatywę ustawodawczą, która ma na celu zrównanie symbolu Bandery z symbolami nazistowskimi i komunistycznymi.

– Żeby wyeliminować rosyjską propagandę i ustawić relacje polsko-ukraińskie na właściwe tory, oparte na rzeczywistym partnerstwie i szacunku, powinniśmy także powiedzieć jasno "stop banderyzmowi" i w Kodeksie karnym zrównać symbol banderowski z symbolami, które odpowiadają niemieckiemu narodowemu socjalizmowi, powszechnie nazywanemu nazizmem, sowieckiemu komunizmowi, a także dokonać korekt w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej w odniesieniu do zbrodni OUN-UPA – poinformował Nawrocki pod koniec sierpnia.

Według źródeł dyplomatycznych, na które powołał się portal Europejska Prawda, Kijów ostrzegł Polskę przed potencjalną reakcją, jeśli Sejm RP zakaże używania symboliki Bandery. – Wszelkie upolitycznione decyzje o rzekomym utożsamianiu symboli ukraińskich z nazizmem i komunizmem mogą wywołać wzrost negatywnych nastrojów w społeczeństwie ukraińskim i będą wymagały reakcji ze strony ukraińskiej – powiedziało źródło.

