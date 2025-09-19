Morawiecki: Czy jeszcze można im ufać w jakiejkolwiek sprawie?

Polska Agencja Prasowa opublikowała depeszę, w której przypisała Donaldowi Trumpowi słowa, które w ogóle nie padły. "Trump: Wspieramy Polskę wywiadowczo, ale kiedy mówiłem, że pomogę Polsce, to chodziło mi o to, że po wojnie" – taki wpis pojawił się w czwartek wieczorem na koncie PAP na platformie X.

Słowa prezydenta USA przeinaczył także Paweł Żuchowski, korespondent RMF FM w Stanach Zjednoczonych. "Trump powiedział też, że USA oferują Polsce pomoc wywiadowczą, lecz nie zadeklarował wysłania dodatkowych sił powietrznych. »Kiedy mówiłem, że pomogę Polsce, to chodziło mi o to, że po wojnie« – oznajmił" – napisał dziennikarz w mediach społecznościowych. Później wpis skasował.

Co naprawdę powiedział Donald Trump?

Amerykański przywódca udzielił w czwartek wywiadu stacji Fox News. – Cóż, pomagamy wywiadowczo. Ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny. Więc po zakończeniu wojny będziemy pomagać w zapewnieniu pokoju i myślę, że ostatecznie to się stanie – mówił.

Słowa prezydenta USA skomentował w RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka. Odniósł się jednak nie do prawdziwej wypowiedzi Trumpa, lecz do depeszy PAP, która w piątek zniknęła z serwisu agencji. – Oczywiście te słowa muszą budzić nasz niepokój – oznajmił. – W tym kontekście niezwykle ważne są te jasne deklaracje i nie tylko deklaracje, ale i czyny, prawdziwe wsparcie naszych europejskich sojuszników, które na dniach już do Polski płynie – dodał.

"Rzecznik, który dezinformuje. Rządowa agencja, która kłamie"

"Polityka informacyjna rządu w obszarze bezpieczeństwa państwa i jej elementy składowe: rzecznik rządu, który dezinformuje – jest – Adam Szłapka; rządowa agencja prasowa, która kłamie – obecna – Polska Agencja Prasowa; ukrywanie przed Polakami kluczowych informacji po wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski – zrealizowane" – wymieniał w najnowszym wpisie na platformie X były premier, a obecnie wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki.

"Czy jeszcze można im ufać w jakiejkolwiek sprawie?" – dodał.

