Morawiecki pyta rządzących: Co jeszcze ukrywacie przed Polakami?

We wtorek dziennik "Rzeczpospolita" poinformował, że dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie, uszkodzony podczas rosyjskiego nalotu dronów, został trafiony polską rakietą. Miał to być pocisk wystrzelony z F-16, użyty podczas próby zestrzelenia rosyjskiego bezzałogowca. Gazeta zaznaczyła, że prokuratura bez problemu zidentyfikowała szczątki 17 maszyn, jednak w sprawie Wyryk milczy.

Sprawa wywołała burzę w mediach społecznościowych. Prezydent Karol Nawrocki domaga się od rządu wyjaśnień dotyczących zdarzenia w miejscowości Wyryki. Wielu komentatorów i polityków opozycji przypomina, że informację o tym, iż budynek został uszkodzony przez Rosjan, przekazał na forum ONZ wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki (Koalicja Obywatelska).

Tusk: Łapy precz od polskich żołnierzy

"Cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania" – napisał we wtorek na platformie X premier Donald Tusk. "Łapy precz od polskich żołnierzy" – dodał.

Pod wpisem szybko pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. Internauci zwracają uwagę na to, że premier Tusk łączy narrację rządu z żołnierzami, do których nikt nie ma pretensji.

Morawiecki: Igranie z bezpieczeństwem Polski

"Kiedy ruskie drony wleciały nad Polskę, wiedzieliśmy, że najważniejsza jest jedność wobec zewnętrznej agresji. Dziś ta jedność i zaufanie społeczeństwa legną w gruzach, roztrzaskane kłamstwami na temat okoliczności zestrzelenia drona. Rząd w sprawie rakiety wprowadził w błąd nie tylko prezydenta Karola Nawrockiego, ale i całe społeczeństwo. To już nie jest zwykła nieudolność – to igranie z bezpieczeństwem Polski!" – skomentował na platformie X były premier, a obecnie poseł i wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki.

"Co jeszcze ukrywacie przed Polakami, co zatailiście?" – zapytał rządzących.

