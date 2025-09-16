Incydent w Wyrykach. Wojsko zabiera głos
Incydent w Wyrykach. Wojsko zabiera głos

Dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Maciej Klisz (z lewej) oraz szef Wydziału Prasowego DORSZ ppłk Jacek Goryszewski (z prawej) podczas wypowiedzi dla mediów
Dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Maciej Klisz (z lewej) oraz szef Wydziału Prasowego DORSZ ppłk Jacek Goryszewski (z prawej) podczas wypowiedzi dla mediów Źródło: PAP / Piotr Nowak
Wojsko zabrało głos po medialnych doniesieniach, że w dom w Wyrykach uderzyła polska rakieta wystrzelona z myśliwca F-16.

Informacja o tym, że na dom w Wyrykach, uszkodzony podczas naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, spadł nie jeden z dronów, a polska rakieta, wywołała w Polsce prawdziwą medialną burzę. Pocisk miał zostać wystrzelony przez F-16 podczas próby strącenia jednego z bezzałogowców. Gazeta wskazuje, że lubelska prokuratura bez żadnych trudności zidentyfikowała szczątki 17 dronów, jednak o obiekcie, który spadł w Wyrykach, nie chce mówić.

Wyjaśnień od rządu domaga się prezydent Karol Nawrocki. Wielu komentatorów przypomina, że informację o tym, że budynek został uszkodzony przez Rosjan, przekazał na forum ONZ wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.

Wojsko zabiera głos

Głos w sprawie zabrało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojskowi podkreślili, że od samego początku informowali władze państwowe o rozwoju sytuacji.

"W odniesieniu do licznych zapytań dotyczących przekazywania informacji o zdarzeniach związanych z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej z 9 na 10 września 2025 roku, informujemy, że Dowódca Operacyjny RSZ na bieżąco i bez jakiegokolwiek pomijania przekazywał wszystkie dostępne informacje oraz późniejsze wnioski płynące z analizy incydentu zarówno do Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jak i Biura Bezpieczeństwa Narodowego" – napisano na oficjalnym koncie DORSZ na platformie X.

Pilny komunikat BBN

"W nawiązaniu do doniesień «Rzeczpospolitej», informujemy, że Prezydent RP Karol Nawrocki oczekuje od Rządu niezwłocznego wyjaśnienia zdarzenia z miejscowości Wyryki. W gestii Rządu pozostaje wykorzystanie wszelkich narzędzi i instytucji do jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy. Nie ma zgody na zatajanie informacji. W obliczu dezinformacji i wojny hybrydowej komunikaty przekazywane Polakom muszą być sprawdzone i potwierdzone" – przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: X / Rzeczpospolita
