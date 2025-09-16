Co stało się w Wyrykach? Błaszczak: Rząd kompletnie się pogubił

"Rząd kompletnie się pogubił. Kiedy trzeba wysłać powiadomienie RCB – nie wysyła, kiedy nie trzeba – wysyła. Zataja prawdę o wydarzeniach w Wyrykach i daje paliwo ruskiej propagandzie. Wzywa do jedności, po to by uciec od odpowiedzialności za zaniedbania, a jednocześnie atakuje opozycje. Publikuje komunikaty, które po czasie okazują się nieprawdziwe. Mówi o współpracy w kwestiach bezpieczeństwa, a utrudnia pracę szefowi BBN prof. Sławomirowi Cenckiewiczowi" – oburza się Mariusz Błaszczak. Były minister obrony przekonuje, że "w tak trudnych i niebezpiecznych czasach, u władzy są ludzie, którzy kompletnie nie dają sobie rady".

Z kolei z MON płyną komunikaty następującej treści: "Wszelkie dostępne informacje dotyczące zdarzeń z nocy z 9-10.09. br. były i są przekazywane do BBN na bieżąco przez MON, Sztab Generalny WP i Dowództwo Operacyjne. Także i dziś Komitet Bezpieczeństwa z udziałem wiceszefa BBN gen. bryg. rez. M. Brysia analizował te wydarzenia. Przypominamy, że pełnym wyjaśnieniem zdarzeń po agresji rosyjskiej zajmują się odpowiednie organy państwa. Ale już dziś nie ulega wątpliwości, że to Rosja jest odpowiedzialna za prowokację i jej następstwa".

We wtorek "Rzeczpospolita" poinformowała, że na dom w Wyrykach, uszkodzony podczas rosyjskiego naloty dronów na Polskę, spadła polska rakieta. Pocisk miałby zostać wystrzelony przez F-16 podczas próby strącenia rosyjskiej maszyny. Gazeta wskazuje, że lubelska prokuratura bez żadnych trudności zidentyfikowała szczątki 17 dronów, jednak o obiekcie, który spadł spadł w Wyrykach, nie chce mówić.

Wyryki. Prezydent oczekuje niezwłocznych wyjaśnień

"W nawiązaniu do doniesień «Rzeczpospolitej», informujemy, że Prezydent RP Karol Nawrocki oczekuje od Rządu niezwłocznego wyjaśnienia zdarzenia z miejscowości Wyryki. W gestii Rządu pozostaje wykorzystanie wszelkich narzędzi i instytucji do jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy. Nie ma zgody na zatajanie informacji. W obliczu dezinformacji i wojny hybrydowej komunikaty przekazywane Polakom muszą być sprawdzone i potwierdzone.

Jednocześnie Pan Prezydent podkreśla, żenie był w tym zakresie informowany, podobnie jak BBN, a sprawa nie została przedstawiona i wyjaśniona na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.

