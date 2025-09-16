Alarmistyczny wpis Tuska. "Poleciał na Twittera zasiać panikę i dezinformował"

Wiadomość została natychmiast pilnie rozpowszechniona w mediach. Jak się szybko okazało, nie było żadnego zagrożenia dla obiektu. Przekazał to rzecznik SOP Bogusław Piórkowski. Okazało się też, że nie także narodowość osób zatrzymanych w sprawie nie do końca zgadza się z tym, co podał Tusk. Jedna z dwóch zatrzymanych osób ma być narodowości ukraińskiej, a polityk pisał, że zatrzymano dwie osoby narodowości białoruskiej. Prokuratura wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Alarmistyczny wpis Tuska

Szef rządu poinformował, że bezzałogowiec pojawił się w okolicach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Belwederu i budynków Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest to oczywiście rejon, w którym obowiązuje zakaz używania dronów.

"Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu" – napisał Tusk.

Młodzi ludzie byli w Parku Łazienkowskim

Wtorkowe komunikaty przedstawicieli władz są podawane w zupełnie innym, spokojnym tonie. – Dementujemy pogłoski, że jest to jakaś zmasowana akcja szpiegowska – powiedział stacji Polsat News Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych. – To są młodzi ludzie, być może to wynikało z niewiedzy, być może z beztroski, być może z tego, że chcieli zrobić jakiś film nad Łazienkami, tym bardziej że byli w Parku Łazienkowskim i stamtąd ten dron był puszczany – dodał.

Fogiel: Tusk poleciał zasiać panikę i dezinformację

Poseł Radosław Fogiel zwrócił uwagę na zachowanie Donalda Tuska. "Czyli wychodzi na to, że Tusk wyczuł okazję, by pokrzyczeć "Nie wolno krytykować rządu, bo tu takie zagrożenie!", poleciał na twittera zasiać panikę i dezinformował w sprawie zatrzymanych do tego stopnia, że nawet rzecznik Siemoniaka musi to powstrzymywać" – napisał.

