Tak Polacy oceniają rząd Tuska. Jest nowy sondaż

W comiesięcznym sondażu Ogólnopolska Grupa Badawcza (OGB) poprosiła ankietowanych o ocenę działań rządu Donalda Tuska. Choć połowa badanych wciąż wypowiada się o obecnym obozie władzy negatywnie, to w porównaniu z sierpniem przybyło pozytywnych ocen.

We wrześniu rząd Tuska pozytywnie oceniło 28,2 proc. respondentów. To wzrost o 4,7 pkt proc. w porównaniu do analogicznego badania przeprowadzonego przed miesiącem. Negatywne oceny gabinetu Tuska spadły o 5 pkt proc., do 50,6 proc.

"Najbardziej krytyczni pozostają mieszkańcy wsi, natomiast największe miasta, liczące powyżej 500 tys. mieszkańców, są dla rządu najbardziej przychylne" – wskazała OGB.

Sondaż przeprowadzono w dniach 2-9 września 2025 r. na grupie 1000 respondentów.

Wszyscy koalicjanci Tuska poza Sejmem

Z najnowszego sondażu partyjnego OGB wynika, że do Sejmu weszłyby tylko cztery partie: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Konfederacja Korony Polskiej.

KO uzyskała poparcie na poziomie 34,52 proc. PiS wskazało 30,82 proc. uczestników badania. Na Konfederację chce głosować 16,86 proc. pytanych. Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej. Na partię Grzegorza Brauna głos chce oddać 6,48 proc. ankietowanych.

Poniżej progu wyborczego znalazły się: Nowa Lewica (4,7 proc.), Razem (2,6 proc.), Polska 2050 (2,2 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (1,7 proc.). W praktyce oznacza to, że spośród ugrupowań tworzących obecny rząd, w Sejmie znalazłaby się jedynie Koalicja Obywatelska.

Wcześniej Ogólnopolska Grupa Badawcza przeprowadziła sondaż, w którym zapytała, komu Polacy ufają bardziej – rządowi czy opozycji. 34,9 proc. respondentów wskazało rząd. 30,7 proc. badanych ufa opozycji. Natomiast 34,5 proc. ankietowanych zadeklarowało brak zaufania wobec obu stron.

