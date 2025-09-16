Zmiany w rządzie. Wiceszefowa MSZ odwołana

Była już wiceszefowa MSZ zamieściła we wtorek wpis na Facebooku. "Decyzją zarządu partii Polska 2050 zostałam odwołana ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dziękuję Szymonowi Hołowni za wskazanie mnie na to odpowiedzialne stanowisko. Szczególnie pragnę podziękować premierowi Donaldowi Tuskowi, wicepremierowi i ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu za możliwość współpracy i powierzenie mi istotnych obowiązków na zajmowanym stanowisku podsekretarza stanu w MSZ" – napisała Anna Radwan-Röhrenschef.

"Skuteczna polityka zagraniczna wymaga działania ponad podziałami i myślenia w kategoriach racji stanu, a nie doraźnych interesów politycznych. (...) Praca w MSZ była dla mnie służbą dla kraju, w pełnym wyzwań dla nas wszystkich momencie" – podkreśliła polityk. W obszernym wpisie przedstawiła podsumowanie swojej pracy w resorcie. Nie odniosła się jednak do przyczyn odwołania ze stanowiska.

Radwan-Röhrenschef odpowiadała w MSZ m.in. za współpracę z Kancelarią Prezydenta, politykę kulturalną oraz kontakty z państwami Ameryki Południowej.

Zmiany w rządzie. Nowy wiceminister energii

Premier Donald Tusk, na wniosek ministra energii Miłosza Motyki, powołał z dniem 16 września 2025 r. Konrada Wojnarowskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii.

Wojnarowski jest absolwentem stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prawa na Uczelni Łazarskiego oraz studiów podyplomowych MBA w zakresie zarządzania polityką energetyczną i klimatyczną na Collegium Civitas, realizowanych w partnerstwie ze Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest członkiem PSL i wiceprezesem tej partii w województwie mazowieckim oraz członkiem rady naczelnej tego ugrupowania.

