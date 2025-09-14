Zmiany w rządzie nie przekonały Polaków. "Zdecydowana większość nie widzi żadnych różnic"

23 lipca premier ogłosił rekonstrukcję rządu. Dzień później prezydent Andrzej Duda wręczył powołania nowym ministrom. Trzecim wicepremierem, odpowiedzialnym za politykę zagraniczną, został Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji.

Gabinet Donalda Tuska został "odchudzony" z 26 do 21 ministrów. Powstały także dwa nowe, duże resorty – energii oraz finansów i gospodarki. Niektórzy dotychczasowi członkowie rządu uzyskali inne kompetencje. Premier nie ukrywał, że rekonstrukcja ma zakończyć konflikty w koalicji rządzącej, a także stanowić "nowe otwarcie" po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich.

Tak prezentuje się teraz Rada Ministrów:

Prezes Rady Ministrów – Donald Tusk,

Wicepremier, minister obrony narodowej – Władysław Kosiniak-Kamysz,

Wicepremier, minister cyfryzacji – Krzysztof Gawkowski,

Wicepremier, minister spraw zagranicznych – Radosław Sikorski,

Minister finansów i gospodarki – Andrzej Domański,

Minister spraw wewnętrznych i administracji – Marcin Kierwiński,

Minister sprawiedliwości – Waldemar Żurek,

Minister aktywów państwowych – Wojciech Balczun,

Minister sportu – Jakub Rutnicki,

Minister nauki i szkolnictwa wyższego – Marcin Kulasek,

Minister energii – Miłosz Motyka,

Minister rolnictwa i rozwoju wsi – Stefan Krajewski,

Minister edukacji – Barbara Nowacka,

Minister zdrowia – Jolanta Sobierańska-Grenda,

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej – Agnieszka Dziemianowicz-Bąk,

Minister infrastruktury – Dariusz Klimczak,

Minister klimatu i środowiska – Paulina Hennig-Kloska,

Minister funduszy i polityki regionalnej – Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz,

Minister kultury i dziedzictwa narodowego – Marta Cienkowska,

Minister, członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych – Tomasz Siemoniak,

Minister, członek Rady Ministrów – Maciej Berek.

Polacy ocenili zmiany w rządzie

"Czy po rekonstrukcji rządu Donalda Tuska dostrzega Pan/Pani zmianę w jakości rządzenia?" – zapytali respondentów ankieterzy United Surveys w sondażu dla Wirtualnej Polski. "Zdecydowana większość Polaków nie widzi żadnych różnic w jakości rządzenia po rekonstrukcji gabinetu Donalda Tuska" – wskazano.

70 proc. badanych stwierdziło, że nie widzi zmian na lepsze. 37,4 proc. ankietowanych wybrało opcję "raczej nie dostrzegam poprawy", a 32,6 proc. "zdecydowanie nie dostrzegam poprawy". Przeciwnego zdania jest zaledwie 23,4 proc. uczestników badania. 6,6 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie.

Sceptycyzmu nie brakuje nawet wśród wyborców koalicji rządzącej. W tej grupie 47 proc. respondentów dostrzega poprawę w jakości rządzenia, a 46 proc. nie widzi zmian na lepsze. 7 proc. pytanych nie potrafiło ocenić sytuacji. Wśród zwolenników opozycji (PiS, Konfederacja) aż 90 proc. nie zauważyło żadnej poprawy.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys w dniach od 28 sierpnia do 1 września 2025 roku na próbie 1000 osób metodą CATI&CAWI.

