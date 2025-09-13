"Co oprócz wąsów?". Scenariusze dot. Trzaskowskiego

Po przegranych wyborach prezydenckich, Rafał Trzaskowski usunął się w cień. Jego aktywność skupia się głównie na zarządzaniu Warszawą. Zaczęły pojawiać się spekulacja, że wiceszef PO chce stworzyć własne ugrupowanie polityczne. Plotki podsycił fakt, że Trzaskowski pojawił się na obchodach święta Straży Miejskiej prezentując w nowej odsłonie – z wąsami.

"Co dalej z Trzaskowskim? W krótkiej perspektywie, po zakończeniu wakacji, pewnie wróci do nieco większej aktywności prezydenta Warszawy. Kilka dni temu zapowiedział na przykład w serwisie społecznościowym, że spotka się z warszawskimi radnymi KO i będzie ich nakłaniać, by poparli złożony przez niego projekt uchwały o tzw. nocnej ciszy alkoholowej" – opisuje "Gazeta Wyborcza".

Gazeta stwierdza, że "trzymiesięczna emigracja wewnętrzna Trzaskowskiego chyba się kończy". Wskazano, że od pewnego czasu włodarz stolicy zwiększył aktywność w mediach społecznościowych: "Prawie codziennie, czasem nawet dwa razy dziennie, wstawia luźne, ocieplające wizerunek filmiki – ze swoim psem, ze starej szkoły, z poleceniami warszawskich knajp. To niby błahostka, ale tak naprawdę elementarz współczesnej polityki".

W dniach 25-28 września odbędzie się tegoroczna edycja Campusu, w zmienionej formule i lokalizacji – nie w Olsztynie, a w Międzyzdrojach na Bałtykiem.

Trzaskowski do rządu?

"A może Trzaskowski mógłby odejść z ratusza wcześniej? Komentatorzy polityki coraz częściej mówią o tym, że Donald Tusk zużył się jako premier (zresztą 'karą' części wyborców za niepopularność jego rządu było głosowanie przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu w wyborach prezydenta RP). Spekuluje się o możliwości wymiany premiera na przykład na Radosława Sikorskiego, obecnego ministra spraw zagranicznych, który jest jednym z najpopularniejszych i najlepiej ocenianych polityków rządu Tuska" – czytamy. "Czy w takim rządzie ministrem spraw zagranicznych mógłby zostać Trzaskowski? Kompetencje ma, to były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Ewy Kopacz, były europarlamentarzysta, znawca mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej..." – spekuluje "GW".

– Wszystkie te scenariusze zakładają kontynuację obecnej, osłabionej po przegranych wyborach prezydenckich, pozycji Rafała Trzaskowskiego w Platformie Obywatelskiej. Tylko funkcja ministra pozwalałaby na wzrost jego znaczenia – mówi prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

