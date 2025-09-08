"Wesoła sytuacja". Wojna na linii Trzaskowski-Kierwiński

Po przegranych, kolejnych już przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich, nowo zaczęła się warszawska wojna między włodarzem stolicy i Marcinem Kierwińskim, szefem warszawskich struktur PO a zarazem ministrem spraw wewnętrznych i administracji – donosi "Wprost".

Spór ten ma dotyczyć projektu ws. wprowadzenia w stolicy nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. – Wesoła sytuacja na linii Kierwiński-Trzaskowski. Marcin Kierwiński zmusza radnych do odrzucenia projektów uchwał w sprawie nocnej prohibicji. Pół biedy, że jeden projekt jest autorstwa lewicy, ale drugi został zgłoszony przez samego Trzaskowskiego – mówi informator, warszawski polityk.

"Rozmówca twierdzi, że Kierwiński traktuje sprawę niesłychanie ambicjonalnie" – czytamy. Informator "Wprost" twierdzi, że szef MSWiA "osobiście dzwoni do radnych miasta i dzielnic. Straszy ich konsekwencjami w razie, gdyby poparli projekt Trzaskowskiego". Projekt prezydenta Trzaskowskiego zakłada zakaz sprzedaży alkoholu od godz. 23 do 6 rano, z dodatkowym trzymiesięcznym okresem przejściowym.

Trzaskowski szefem MSZ? "Rz" o sensacyjnym scenariuszu

Radosław Sikorski nowym premierem, Donald Tusk szefem KO, a Rafał Trzaskowski ministrem spraw zagranicznych – politycy coraz częściej mówią o takim scenariuszu.

– Sikorski i Trzaskowski to politycy merytoryczni, którzy poradziliby sobie na nowych stanowiskach. Donald Tusk w polityce jest bezinteresownie, stać byłoby go na podobny ruch – uważa europoseł KO Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" podobne zdanie wyraził Marek Sawicki, w zbliżonym tonie wypowiadał się również Michał Kamiński, podkreślając, że gdy rządziło PiS, to Kaczyński potrafił zrezygnować z funkcji premiera.

Trzaskowski póki co nie udziela wywiadów, jednak szykuje coś na trzeci tydzień września. W ostatnim czasie prezydent Warszawy został nowym prezesem ruchu samorządowego "Tak! Dla Polski". Polityk planuje również wskrzesić Campus Polska.

"Z najnowszych informacji „Rz” wynika, że Donald Tusk jesienią nie ustąpi ze stanowiska premiera ani szefa partii. Będzie liderem nowego tworu politycznego, a zmiana ma dać mu nowy impet. Dopiero jeśli okaże się, że PiS trwale przejęło pozycję lidera, wtedy może dojść do zmian. Sikorski z Trzaskowskim są w pogotowiu" – czytamy na portalu "Rz".

