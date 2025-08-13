Campus Trzaskowskiego jednak się odbędzie. W znacznie okrojonej formule

W środę wieczorem w mediach społecznościowych Rafała Trzaskowskiego pojawił się krótki filmik inspirowany szpitalnymi klimatami, na którym prezydent Warszawy stwierdza, że "plotki o śmierci Campusu były zdecydowanie przesadzone". Okazuje się, że tegoroczna odsłona głośnego projektu odbędzie się pod nowym szyldem "Campus Academy 2025". Zmiana nazwy wydarzenia to nie jedyna niespodzianka. Jak wynika z informacji znajdującej się na stronie organizatora wydarzenia, w tegorocznej edycji ma wziąć udział zaledwie 300 uczestników. To cztery razy mniej niż w ubiegłym roku.

Po co to zamieszanie?

Jeszcze pod koniec lipca tego roku Rafał Trzaskowski przepraszał wszystkich za to, że "z oczywistych przyczyn" nie może zaprosić do wzięcia udziału w kolejnej edycji swojego sztandarowego projektu pn. "Campus Polska Przyszłości".

Pisał wówczas w swoich mediach społecznościowych: "Bardzo za to przepraszamy, ale obiecujemy, że wrócimy w sierpniu przyszłego roku. Potrzebujemy czasu, aby zastanowić się nad tym, jak zorganizować się w zmieniającej się rzeczywistości. Mamy świadomość, że Campus jest ważny nie tylko dla nas, ale też dla wielu młodych ludzi, którzy nie tylko w nim uczestniczą, ale również organizują. Dajemy Wam słowo – wrócimy i będziemy się rozwijać" – informował polityk na swoim koncie na platformie X.

Tłumaczył się brakiem czasu

Wielu sympatyków imprezy organizowanej przez polityka KO zarzucało mu, że po przegranych wyborach prezydenckich obraził się na swoich wyborców, zwłaszcza tych najmłodszych, którzy mieli go zawieść.

– To bzdura, że Rafał obraził się na młodych albo że sponsorzy się wycofali po jego przegranej w wyborach. Powód jest dużo bardziej prozaiczny. Po prostu nie da się jednocześnie prowadzić ogromnej kampanii prezydenckiej, a jednocześnie przygotowywać tak dużego wydarzenia, jakim jest Campus. Tego nie da się spiąć – powiedziała kilka tygodni temu osoba z otoczenia Trzaskowskiego.

Dziennikarze skontaktowali się wówczas z prezydentem Warszawy. Trzaskowski potwierdził, że powodem odwołania wydarzenia jest brak czasu – Powód jest oczywisty — Campus szykuje się prawie rok, a wszyscy byli zaangażowani w kampanię wyborczą – powiedział.

