Nocna prohibicja w Warszawie. Kolejne dzielnice mówią "nie"

Rada Warszawy skierowała do zaopiniowania dwa projekty uchwał – autorstwa prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego oraz radnych klubu Lewica – Miasto Jest Nasze. Różnią się one godziną rozpoczęcia obowiązywania zakazu nocnej sprzedaży alkoholu.

Propozycja radnych zakłada prohibicję w godz. 22:00-6:00, a Trzaskowskiego – w godz. 23:00-6:00. Ponadto projekt prezydenta miasta przewiduje dłuższy okres karencji dla przedsiębiorców (trzy miesiące; w projekcie radnych – 14 dni od publikacji uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej). Ograniczenie miałoby dotyczyć sklepów i stacji benzynowych, nie obejmując restauracji, barów czy pubów.

Warszawa. Te dzielnice nie chcą prohibicji

W środę radni dzielnic Wesoła i Bemowo wyrazili sprzeciw wobec wprowadzenia prohibicji. Oznacza to, że już dziewięć dzielnic negatywnie zaopiniowało ten pomysł. Projekty zakładające zakaz nocnej sprzedaży alkoholu zostały przekazane do dalszego rozpatrzenia przez Radę Warszawy. Wcześniej przeciw nocnej prohibicji zagłosowali radni: Mokotowa, Ursynowa, Włoch, Pragi-Południe, Białołęki, Rembertowa oraz Ursusa.

Za ograniczeniami opowiedziały się dotąd jedynie Śródmieście, Ochota i Bemowo. Radni Pragi-Północ przerwali obrady i wrócą do tematu w czwartek. Swoją opinię mają jeszcze wyrazić radni: Targówka, Wawra, Wilanowa i Żoliborza.

Gdzie obowiązuje nocna prohibicja?

Od 2018 r. nocną prohibicję wprowadziło około 180 gmin w Polsce, z czego w 30 przypadkach ograniczenie obowiązuje tylko w części gminy lub miasta. Najwięcej regulacji wprowadzono w województwach: mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim.

Spośród dużych miast całkowity zakaz obowiązuje m.in. w Krakowie, Bydgoszczy i Gdańsku. W niektórych miastach, jak Poznań, Wrocław, Rzeszów, Katowice oraz Kielce, restrykcje obowiązują jedynie w śródmieściu. W ostatnich miesiącach nocną prohibicję wprowadziły m.in. Giżycko, Słupsk i Szczecin.

