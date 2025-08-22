Poseł koalicji pisze o prywatyzacji "niektórych państwowych firm"

"Chaotyczna polityka podatkowa PiS stała się jedną z przyczyn klęski tej partii w 2023. Nie możemy powielać ich błędów przez nagłe zmiany w podatkach. Potrzebne wydatki na bezpieczeństwo możemy sfinansować prywatyzacją niektórych państwowych firm – np. fabryki cukierków" – stwierdził w piątek za pośrednictwem platformy X Ryszard Petru, poseł Polski 2050, przewodniczący sejmowej komisji ds. deregulacji.

"W gospodarce najważniejsza jest stabilność i przewidywalność" – podkreślił polityk.

Rząd szuka pieniędzy

Budżet państwa jest w coraz gorszej kondycji. Ministerstwo Finansów nie zamierza jednak nowelizować ustawy budżetowej. W ubiegłym tygodniu resort poinformował, że dochody budżetu państwa po lipcu wyniosły 313,8 mld zł, a wydatki – 470,5 mld zł. Deficyt wyniósł 156,7 mld zł, co stanowi 54,3 proc. planu na cały ten rok. Opozycja alarmuje, że finansom publicznym grozi zapaść.

Resort cyfryzacji zapowiedział, że wkrótce w Polsce zacznie obowiązywać podatek cyfrowy. Zastrzegł, że nie będą go płaciły polskie firmy, a jedynie zagraniczni cyfrowi giganci. Proponowane stawki to 3 proc., 4,5 proc. lub 6 proc., przy braku progu dla przychodu brutto z usług cyfrowych w Polsce. Pieniądze powinny trafić na rozwój polskiego sektora technologicznego i wsparcie tworzenia jakościowych mediów. Obecnie trwają prace nad stworzeniem przepisów. Następnie propozycja będzie konsultowana z Ministerstwem Finansów.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje wprowadzenie nowej opłaty za opakowania, która ma obowiązywać od 2026 r., z dwuletnim okresem przejściowym. Początkowo koszt jednego opakowania ma być symboliczny – nie przekroczy pół grosza, ale od 2028 r. stawki wzrosną znacząco. Przykładowo, za kilogram odpadów z tworzywa sztucznego opłata wyniesie 1,76 zł, za szkło – 17 groszy, za papier i tekturę – 63 grosze, a za opakowania wielomateriałowe – 1,68 zł.

Najbardziej odczuwalna dla przeciętnego Polaka będzie podwyżka akcyzy na alkohol. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów, od 2026 r. stawki wzrosną o 15 proc. W 2027 r. przewidziano kolejną podwyżkę – o 10 proc.

