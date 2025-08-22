Będzie nowelizacja budżetu? Ministerstwo odpowiada

W piątek 15 sierpnia Ministerstwo Finansów informowało, że dochody budżetu państwa po lipcu wyniosły 313,8 mld zł, a wydatki 470,5 mld zł. Deficyt wyniósł 156,7 mld zł, co stanowi 54,3 proc. planu na cały ten rok. Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2025 roku wyniosło 470,5 mld zł, czyli 51,1 proc. planu. Jednocześnie było wyższe o ok. 31,3 mld zł (czyli o 7,1 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2024 (439,3 mld zł, czyli 50,7 proc. planu).

Opozycja alarmuje, że finansom publicznym grozi zapaść. Były premier Mateusz Morawicki wskazywał, że "od pół roku tracimy prawie 8 tys. zł średnio na sekundę".

– Nieudolny rząd koalicji 13 grudnia zadłuża nas lawinowo. Grozi nam przekroczenie konstytucyjnego progu 60 proc. długu względem PKB. To nie jest abstrakcja. Po jego przekroczeniu Polska straci wiarygodność, inwestorzy odwrócą się, a koszt obsługi długu wystrzeli w górę. Zapłacą za to oczywiście Polacy – wyższymi podatkami, drożyzną i kolejnymi wyrzeczeniami – powiedział.

Jaka jest odpowiedź Ministerstwa Finansów. Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, obecnie nie są prowadzone prace nad nowelizacją budżetu na 2025 r.

Ekonomiści nie mają wątpliwości

Ekonomiści Banku PKO BP piszą w swojej analizie m.in. o "skokowym wzroście deficytu" i dodają, że "podnosi prawdopodobieństwo nowelizacji budżetu". W serii wpisów na portalu X zwrócono uwagę, że w lipcu deficyt budżetu państwa wzrósł do 37 mld zł. Jak czytamy, w ten sposób "wyczerpano przestrzeń Ministerstwa Finansów do zwiększania deficytu w tym roku".

"Sytuacja budżetowa wygląda po lipcu gorzej niż po czerwcu. Skurczyła się wyraźnie przestrzeń fiskalna. Wzrosło ryzyko nowelizacji tegorocznego budżetu (które dotąd ocenialiśmy jako bardzo małe). Będzie to wywierać presję na rentowności polskich obligacji skarbowych" – napisali analitycy.

