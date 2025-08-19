Analitycy ostrzegają: Sytuacja budżetowa wygląda po lipcu gorzej

W serii wpisów na portalu X, zwrócono uwagę, że w lipcu deficyt budżetu państwa wzrósł do 37 mld zł. Jak czytamy, w ten sposób " wyczerpano przestrzeń Ministerstwa Finansów do zwiększania deficytu w tym roku".

"Oznacza to, że może go wyemitować jedynie tyle ile w analogicznym okresie 2024: ok. 130 mld zł. Jak duży jest to problem? Duży lipcowy deficyt to przede wszystkim 'zasługa' nadzwyczaj wysokich wydatków, które wyniosły blisko 87 mld zł, o 1/3 więcej niż rok wcześniej. Skąd taki skok? Otóż w lipcu budżet państwa spłacił obligacje BGK o wartości 16 mld zł, wyemitowane w czasie pandemii. Spłata wspomnianych obligacji była zapowiadana jeszcze w ub. roku i jest posunięciem racjonalnym, gdyż Ministerstwo Finansów ponosi niższe koszty obsługi zadłużenia niż BGK i PFR. Czyli innymi słowa zamieniliśmy dług pozabudżetowy w dług budżetowy" – wskazują ekonomiści Pekao.

Hamują wpływy z VAT

Dalej zwrócono uwagę, że rosnące wydatki publiczne to efekt nowych transferów społecznych. "Program 'Aktywny rodzic' oraz tzw. renta wdowia. W lipcu sporą negatywną niespodziankę mieliśmy natomiast po stronie dochodowej budżetu państwa, zwłaszcza hamowanie wpływów z VAT i akcyzy. Dochody z pierwszego z tych podatków były tylko o 1 proc. wyższe niż w lipcu 2024 i wytracają dobrą dynamikę z początku roku. Jedynym jaśniejszym punktem lipcowego wykonania budżetu był podatek CIT, który przyniósł solidne – jak na ten moment roku – 4 mld zł" – zauważono.

"Podsumowując, sytuacja budżetowa wygląda po lipcu gorzej niż po czerwcu. Skurczyła się wyraźnie przestrzeń fiskalna. Wzrosło ryzyko nowelizacji tegorocznego budżetu (które dotąd ocenialiśmy jako bardzo małe). Będzie to wywierać presję na rentowności polskich obligacji skarbowych" – tak zakończono analizę.

Czytaj też:

Wzrosły wydatki. Nowe informacje o budżecie państwaCzytaj też:

Od tego zależy siła złotego. Eksperci wskazali kluczowy czynnik